Sheriff Tiraspol a câștigat lejer derby-ul cu Zimbru Chișinău, scor 4-0

Sheriff Tiraspol a câștigat lejer derby-ul cu Zimbru Chișinău din cadrul etapei a 22-a Diviziei Naționale.Campioana Moldovei s-a impus cu scorul de 4-0. Oaspeții au preluat conducerea pe tabela de marcaj din minutul 14, atunci când a înscris atacantul sloven Lovro Bizjak. Sheriff s-a dezlănțuit în repriza secundă, marcând încă de trei ori.Mijlocașul bosniac Rifet Kapic a dublat avantajul tiraspolenilor în minutul 51, iar peste 7 minute grecul Dimitrios Kolovos a majorat scorul la 3-0. Columbianul Frank Castaneda a stabilit rezultatul final în prelungiri, după ce a înscris din penalty."Nu a fost un meci chiar rău. În prima repriză jocul a fost mai echilibrat, chiar dacă am marcat, Zimbru a fost mai organizată, a încercat să ne prindă pe contraatac. În repriza secundă deja spiritele s-au calmat, ne-am acomodat cu terenul și meciul a devenit mai interesant.""În mare parte ne-am apărat. Am avut puține atacuri poziționale pentru că Sheriff-ul le-a întrerupt. Am avut tentative, însă fotbaliștii făceau greșeli sau cei de la Sheriff nu le permiteau să-și desfășoare acțiunile. În astfel de meciuri dacă gândești mult timp, atunci balonul ajunge repede la adversar."Grație victoriei cu Zimbru, Sheriff a urcat, în premieră, pe primul loc în clasamentul "all-time" al Diviziei Naționale. Tiraspolenii au adunat 1616 puncte, cu două mai multe decât gruparea din Capitală, care a condus timp de 30 de ani în ierarhia celor mai bune echipe din Moldova.Într-o altă partidă a etapei, o altă formație din Tiraspol, Dinamo-Auto, a dispus cu 4-0 de Speranța Nisporeni. Pentru echipa oaspete au înscris Litveakov, Cemîrtan, Rogac și Mihaliov.