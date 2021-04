Sheriff Tiraspol a câștigat formația Sfântul Gheorghe Suruceni în ultimul meci din etapa a 29-a a Diviziei Naționale

Sheriff Tiraspol continuă prestațiile bune și se apropie de un nou titlu de campioană a Moldovei. "Viespile" s-au impus cu 2-0 în fața formației Sfântul Gheorghe Suruceni în ultimul meci din etapa a 29-a a Diviziei Naționale.



Sheriff, care este de neînvinsă de aproape jumătate de an, a înscris câte un gol în fiecare repriză. Adama Traore a marcat în minutul 20, iar Rifet Kapic a stabilit rezultatul final în minutul 90.

"Echipa adversă a jucat defensiv și a așteptat să comitem greșeli. Maxim la ce sperau ei - la un contraatac reușit. Noi știam foarte bine acest lucru că e mai greu să treci în acest mod de defensivă. Chiar și așa, totuși am reușit și am învins cu 2-0. Cred că am meritat victoria fără drept de apel", a spus Iurii Vernidub, antrenor Sheriff.



"Cel puțin am încercat să luptăm cu Sheriff-ul cu tot efectivul care îl avem. Nu am pretenții la băieți. Nu au reușit mai mult decât ei pot, dacă o făceau, atunci demult jucau într-un alt campionat", a menționat Serghei Cebotari, antrenor SGS.



Într-un alt meci al etapei, Milsami Orhei a dispus de Dacia-Buiucani cu scorul de 3-0. Frații Antoniuc au fost cei care au decis soarta partidei. Alexandru a reușit o dublă în prima repriză, marcând ambele goluri din penalty. Fratele mai mic, Maxim, a stabilit scorul final în minutul 60.



După 29 de etape, Sheriff este lider cu 80 de puncte și cu un golaveraj incredibil de 91-6. Petrocub este pe locul secund, având cu 13 puncte mai puțin. Milsami Orhei este a treia în clasament, fiind urmată de Sfântul Gheorghe Suruceni și Dinamo-Auto Tiraspol. Zimbru Chișinău și Codru Lozova sunt codașele campionatului.