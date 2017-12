Sheriff Tiraspol a avut în acest sezon cea mai bună evoluţie în cupele europene din istoria clubului.

Campioana Moldovei a acumulat 9 puncte, însă nu a putut accede în şaisprezecimile Europa League.

Echipa pregătită de Roberto Bordin a fost învinsă de FC Copenhaga cu scorul de 2-0 şi a părăsit turneul.

Unul din cei mai promiţători atacanţi moldoveni, Vitalie Damaşcan, a debutat în acest sezon în cupele europene, evoluând pentru Sheriff în ambele competiții intercluburi.

În partida decisivă din Danemarca, fotbalistul de 18 ani a fost introdus pe teren în minutul 62.



"A fost foarte trist. Cum am mai spus, era perfect, dacă terminam anul cu o calificare în primăvara europeană, dar asta e. A fost ca un vis, a fost frumos. Chiar dacă nu am jucat mult, dar a fost foarte frumos. Sunt fericit pentru echipă, că am putut obţine aşa rezultate", a spus atacantul FC Sheriff, Vitalie Damașcan.



"Am avut mai mult timp ca să joc. Am avut şi o ocazie imensă. Din păcate am ratat, dar asta e. Trebuie să facem concluzii şi să mergem mai înainte", a spus atacantul FC Sheriff, Vitalie Damașcan.



Marea surpriză produsă de Sheriff în actuala ediţie a Ligii Europei a fost victoria de la Moscova în partida cu Lokomotiv.

Tiraspolenii au reuşit să învingă liderul campionatului Rusiei cu scorul de 2-1.



"Noi ştiam că dacă vom fi echipă, vom face rezultat. Ei au făcut declaraţii mari înainte de meci. Eu cred că asta nu a fost corect şi pentru asta i-am pedepsit", a spus atacantul FC Sheriff, Vitalie Damașcan.



Golgheterul Diviziei Naţionale a vorbit şi despre posibilitatea calificării formaţiei sale în faza grupelor Ligii Campionilor.



"Eu cred sută la sută în puterile noastre şi în echipa noastră. Noi putem să ajungem la anul în grupele Champions League", a spus atacantul FC Sheriff, Vitalie Damașcan.



Sheriff Tiraspol va reprezenta în sezonul viitor Republica Moldova în preliminariile Ligii Campionilor. "Viespile" îşi vor începe parcursul din turul doi preliminar.