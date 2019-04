Sheriff și-a revenit după înfrângerea în fața lui Milsami Orhei. S-a impus la Suruceni cu scorul 3-0

Sheriff Tiraspol și-a revenit după înfrângerea de pe teren propriu suferită în fața lui Milsami Orhei în etapa a patra a Diviziei Naționale de fotbal. În etapa a cincea "galben-negrii" au dispus în deplasare, la Suruceni, de Sfântul Gheorghe cu scorul de 3-0.



Tiraspolenii au deschis scorul în minutul 28 prin căpitanul Veaceslav Posmac.



În minutul 34 echipa vizitatoare a înscris din nou prin internaționalul belarus Iuri Kendîș.



"Am făcut un meci bun și am câștigat. Asta este cel mai important.

- Ai marcat astăzi. Ești fericit?

- Am înscris din întâmplare. Mereu sunt fericit când marchez sau ofer o pasă de gol", a spus Iuri Kendîş, mijlocaş al Sheriff Tiraspol.



Scorul final a fost stabilit de Patrick Pedersen în minutul 46. Atacantul danez a înscris primul gol în Divizia Națională.



"Cred că am jucat bine. Mai bine decât în etapa precedentă. Am controlat desfășurarea ostilităților de pe teren", a comunicat Pedersen.



Antrenorul croat al lui Sheriff, Goran Sablic, a rămas mulțumit de prestația lui Pedersen.



"Din fericire a marcat. A putut să înscrie și mai devreme. Este un jucător foarte util, oferă multe pase utile. Ne ajută foarte mult", a spus Sablic.



De cealaltă parte, Sergiu Cebotari, tehnicianul grupării surucenene a găsit cu greu cuvinte după partidă.



"Am pierdut acasă cu scorul de 0-3. Am avut o prestație dezamăgitoare. Din păcate, ăsta e rezultatul", a menţionat Cebotari.



Într-o altă partidă a etapei a cincea, Milsami Orhei a dispus pe teren propriu cu 3-0 de Zimbru Chișinău. Alexandru Antoniuc a marcat de două ori, iar Gheorghe Andronic - o dată.

Zimbru a jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică, Alexei Ciopa primind cartonaș roșu direct în minutul 45.