Sheriff s-a impus fără drept de apel în fața rivalei Zimbru Chișinău în "El Clasico de Moldova"

Sheriff s-a impus fără drept de apel cu 4-0 în fața rivalei Zimbru Chișinău în "El Clasico de Moldova". Partida a contat pentru etapa a 13-a a Diviziei Naționale și s-a disputat la Tiraspol.

Gazdele au deschis scorul în minutul 28 prin Keston Julien, care după o cursă impresionantă pe flancul stâng, a trimis balonul la colțul scurt și la învins, astfel, pe portarul "galben-verzilor ", Maksym Kovalov.



Fotbalistul din Trinidad și Tobago și-a adus aportul și la cel de-al doilea gol, înscris în minutul 50 de Frank Castaneda. Julien i-a pasat decisiv columbianului iar acest a marcat din câțiva metri.



Peste un minut, ghanezul Richard Gadze a majorat scorul la 3-0, iar liberianul Peter Wilson a închis tabela de marcaj în minutul 87.



"Am meritat victoria. Nu am avut o prestație bună în primele 25 de minute. Apoi am început să ne mișcăm mai bine și am fost mai agresivi."



"În prima repriză am jucat destul de bine în apărare, am realizat câteva contraatacuri bune. După pauză am încasat rapid două goluri și totul s-a terminat."



Tiraspolenii au obținut a 12-a victorie din tot atâtea meciuri disputate în actuala ediție de campionat.



De partea cealaltă, Zimbru, a suferit a șasea înfrângere la rând și se află pe penultimul loc în clasamentul Diviziei Naționale.



Într-o altă partidă a etapei, FC Florești a învins cu 1-0 pe Dacia-Buiucani Chișinău. Singurul gol a fost marcat din penalty, în minutul 42, de Dumitru Maneacov.



Acordarea loviturii de la 11 metri a provocat un val de proste și critici din partea antrenorului "dacilor", Andrei Martin.



"A jucat echipa Daciei contra echipei arbitrilor. FC Florești nici nu a intrat în teren. Au degajat mingea, nu au jucat fotbal. Meciul nu a avut loc. Da, arbitrii s-au isprăvit, i-au ajutat, au fost 11+3. MUSCA Dacă să nu-i susținem jucătorii aștia tineri și să-i ucidem, atunci pentru ce conducătorul meu investește bani în fotbal? Pentru ce facem acest lucru? Îi favorizăm pe cineva?"



FC Florești a întrerupt seria de 4 eșecuri consecutive în Divizia Națională, după victoria obținută în această etapă.