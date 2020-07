Sheriff, lider autoritar. "Viespile" au câştigat cu 2-0 derbyul cu Zimbru Chişinău

Sheriff Tiraspol a câştigat 2-0 pe teren propriu "El Clasico de Moldova" cu Zimbru Chişinău în etapa a 4 a Diviziei Naţionale de fotbal.



După o primă repriză fără goluri, "viespile" au deschis scorul în minutul 53 prin columbianul Frank Castaneda. Deţinătoarea titlului a mai punctat încă o dată în minutul 87 prin camerunezul Anatole Abang.



Atacantul african l-a învins pe portarul "galben-verzilor" Silviu Şmalenea după ce a luat o acţiune pe cont propriu.



"Am jucat cu o echipă ce s-a apărat cu 10 fotbalişti. Trebuia să ne mişcăm mai bine şi să folosim mai des flancurile. Am fost lenţi şi mingea nu ajungea la jucătorii de pe aripile laterale", a spus antrenorul Sheriff Tiraspol, Zoran Zekic.



"Sheriff-ul ne-a dominat. Am jucat relativ bine în apărare, însă nu am putut să organizăm atacuri rapide sau poziţionale, nu am avut posesie", a spus antrenorul Zimbru Chişinău, Vlad Goian.



Sheriff a acumulat numărul maxim de puncte în cele 4 meciuri disputate în campionat, 12, şi este lider autoritar al clasamentului. Pe locul secund, cu 10 puncte, se află Petrocub-Hânceşti.



În această etapă elevii lui Lilian Popescu au surclasat cu 7-0 pe Codru Lozova.



Vladimir Ambros a reuşit un hat-trick, Sergiu Plătică şi-a trecut în cont o "doppietta", iar Alexandru Onică şi Ştefan Efros au înscris câte o dată.

În această seară se vor mai disputa alte două partide ale etapei a 4-a.



Nou-promovatele Dacia-Buiucani Chişinău şi FC Floreşti se vor întâlni într-un meci direct în capitală, iar Speranţa Nisporeni va găzdui-o pe Dinamo-Auto Tiraspol.