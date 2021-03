Sheriff, încă un pas spre titlu. Echipa din Tiraspol a învins-o pe Milsami Orhei

Frank Castaneda a marcat singurul gol al întâlnirii, în minutul 81. Columbianul a trimis balonul în poartă la capătul unei combinații spectaculoase la care au mai participat Dimitrios Kolovos, Cristiano și Nadrey Dago.Sheriff este liderul clasamentului cu 64 de puncte acumulate. Petrocub are 55 de puncte, Milsami - 44."Un meci bun, cu multă luptă. Am știut că va fi greu. Am rezistat, am marcat și am câștigat. Sunt fericit pentru băieții mei.", a spus antrenorul Sheriff Tiraspol, Iurii Vernidub."Sheriff a avut mai mult noroc. Dacă ar fi mai multe meciuri de astea în campionat, echipele noastre ar juca mai bine în cupele europene.", a spus antrenorul Milsami Orhei, Serghei Dubrovin.Într-un alt meci al etapei, Sfântul Gheorghe Suruceni a dispus de Dinamo-Auto Tiraspol, scor 2-0. Roman Volkov și Victor Stînă au înscris câte un gol în acest meci."Sfinții" sunt pe locul patru în clasament și s-au apropiat la doar un punct de Milsami.