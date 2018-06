Shakira si Pique sunt cel mai atractiv cuplu din lume

Shakira și jucătorul de fotbal Gerard Pique s-au cunoscut în 2010. A fost dragoste la prima vedere, în ciuda diferenței de vârstă dintre ei doi (n.r. îi despart 10 ani. În 2010 artista avea 33 de ani, iar sportivul 23 de ani). Presa i-a și despărțit, însă cei doi au demonstrat că dragostea învinge întotdeauna. Iar o dovadă mai mare decât cei doi băieți pe care îi au împreună, Milan, de 5 ani, și Sasha, de 3 ani, nu există.

Nu sunt căsătoriți, însă, din câte se pare, nu au de gând s-o facă curând. „Eu simt că deja formăm o familie, e ca și cum am fi căsătoriți. Cred că devotamentul unuia față de celălalt pe care ni l-am demonstrat de când suntem împreună, faptul ca am creat o familie, e ceva foarte intens, avem o relație solidă. Nu cred că e nevoie de niște acte, de o petrecere și o ceremonie pentru a fi fericit și a te simți în familie.

Nu spun nu unei căsătorii, dar nu e o prioritate pentru noi. În momentul ăsta simt că ne suntem devotați unul altuia, avem doi copii minunați, o binecuvântare pentru noi”, este de părere Shakira. Cu toate acestea, legătura din cântăreața columbiană, în vârstă de 41 de ani, și starul echipei de fotbal FC Barcelona, este foarte puternică.

Piesa „Waka Waka (This Time for Africa)”, imnul oficial al Campionatului Mondial de Fotbal 2010, i-a adus împreună pe cei doi. Și cu gândul la turneul mondial de fotbal din Rusia, o publicație spaniolă i-a desemnat drept cel mai atractiv cuplu din lume. Ne-am grăbi să spunem și puternic, deoarece în ciuda tuturor minciunilor din presă și a presiunii din partea fanilor, Shakira și Pique și-au unit „neoficial” destinele, scrie tabu.ro.

În 2011, Shakira a recunoscut oficial că are o relație cu fotbalistul Gerard Pique, prezentându-l drept „soarele meu”. „Gerard mi-a schimbat viața în ăștia 6 ani de când suntem împreună. Înainte să-l întâlnesc ziceam: «Eu cu un fotbalist? Niciodată!» Nu mi-aș fi imaginat că voi fi iubita unui jucător de fotbal. A fost o pedeapsă dulce a destinului. Eu și Pique ne completăm. Ne asemănăm în multe aspecte.

Suntem născuți în aceeași zi și suntem foarte pasionali, trăim totul la maximum. Să zicem totuși că el e mai liniștit, iar eu un pic mai dramatică. Dacă ne-ar plăcea să mai avem un copil? Dacă e să fie, va fi binevenit. Dar acum cu doi copii deja mult, parcă am avea 6! Seamănă mult cu mine și cu Gerard, n-au stare toata ziua, sunt foarte amuzanți, dar la 11 seara sunt praf, nu mai am pic de energie”, mărturisea cântăreața în luna ianuarie.

Un an mai târziu, cei doi anunțau că vor deveni părinți. În ianuarie 2013, a venit pe lume Milan, iar doi ani mai târziu se năștea Sasha. Sarcina cu cel de-al doilea copil a fost anunțată după încheierea Campionatului Mondial de Fotbal din Brazilia (2014).

Aparițiile lor publice, dar și fotografiile de pe rețelele de socializare sunt dovada vie că Shakira și Pique formează un cuplu minunat și fericit.