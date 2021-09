Sfîntul Gheorghe are un nou antrenor. Stanislav Luca a preluat conducerea tehnică a echipei

Sfîntul Gheorghe are un nou antrenor. "Sfinții" vor fi antrenaţi, de acum încolo, de Stanislav Luca. Acesta a preluat conducerea tehnică a echipei, după ce Serghei Cebotari a părăsit formaţia din Suruceni.Stanislav Luca a jucat pentru gruparea din Suruceni între 2016 și 2018, apoi a antrenat echipa a doua a clubului cu care a cucerit titlul în Divizia Tineret-Rezerve. Din 2019, Luca a fost antrenor secund.Acum, el va pregăti prima echipă și va fi ajutat de fostul internaţional Alexei Savinov."Este o oportunitate mare, mai ales pentru un antrenor tânăr. Am așteptat această șansă. Voi încerca să fac tot posibilul să-mi implementez ideile, să duc până la bun sfârșit ceea ce am început împreună și anume să ne calificăm în cupele europene în sezonul următor."Conducerea clubului Sfântul Gheorghe Suruceni a anunţat printr-un comunicat că a decis rezilierea, pe cale amiabilă, a contractului cu Serghei Cebotari. Unul dintre motivele care au stat la baza acestei decizii au fost rezultatele slabe obţinute în ultima perioadă. Cebotari a preluat echipa în aprilie 2018.Cu el la cârmă, echipa a devenit vicecampioană națională în 2019, a cucerit Cupa și Supercupa Moldovei. Acestea fiind primele două trofee din istoria clubului. Totodată, cu Cebotari pe bancă, Sfântul Gheorghe a evoluat în preliminariile Ligii Europei dar şi a Europa Conference League.