Sfinții Constantin şi Elena: Cum au cinstit moldovenii această sărbătoare

foto: publika.md

Ortodocşii pe stil vechi îi cinstesc astăzi pe Sfinții Constantin şi Elena. În bisericile din ţară au fost oficiate slujbe, iar mai multe localităţi se sărbătoreşte hramul. Una dintre cele mai vechi biserici din Capitală poartă hramul Sfinților Împărați.



De dimineaţă credincioşii au mers la lăcaşul sfânt şi s-au rugat pentru sănătate şi belşug.



"Eu sunt Elena, iar singurul meu nepot este Constantin. Tradiţional, în fiecare an eu vin la această biserică, aprind lumânări, ascult slujba care este oficiată. După plec la muncă, acolo, la fel, sărbătoresc această zi, ulterior acasă cu familia", a spus ELENA BOTNARI, omagiată.



Cu ocazia hramului bisericii, au fost pregătite mai multe bucate pentru enoriaşi.



"Au fost aduse aici sarmale, tartine, verdeţuri, cartofi, colaci au adus aici. Pentru cine sunt aceste bunătăţuri? Toate acestea au fost pregătite pentru credincioşi, să fie primit la sfinţii Constantin şi Elena."



Au venit să se roage pentru rudele lor ce poartă numele de Constantin şi Elena şi alţi enoriaşi.



"Am mătuşa Elena care a decedat, soacra mea tot era Elena, soţul meu este Constantin. Soţul nu este credincios, vă spun cinstit, el nu crede în sărbători şi a plecat la muncă, şi am venit doar eu."



"Astăzi avem omagiat finul nostru e Constantin, naşul nostru e Constantin şi bunelul soţului, avem trei Constantini în familia noastră. Şi Elena avem, fina noastră-"



Potrivit datelor statistice, în Moldova, sunt aproape 29 de mii de bărbaţi care poartă numele Constantin. Mai mult de 100 de mii de femei se numesc Elena. Iar 70 de mii de moldovence au fost botezate Ileana.