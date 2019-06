Sfaturi utile pentru zilele toride. Cum să ne protejăm de caniculă

Canicula a pus stăpânire pe Moldova. Hidratarea intensivă şi cremele de protecţie solară sunt un aliat în lupta cu temperaturile de foc. Specialiştii atenţionează oamenii să evite expunerea la soare în orele amiezii şi să nu uite de cei doi litri de apă, care trebuie băuţi zilnic.



Chiar dacă preţul cremelor de protecţie porneşte de la o sută de lei, specialiştii ne recomandă să nu facem economii întrucât aceste soluţii reduc semnificativ riscul îmbolnăvirii pielii.



"Trebuie să atragem atenţia la factorul de protecţie care datorită lui ne previne de arsuri, hiperpigmentare, roşeaţa pielii şi cancerul de piele.Pentru a alege o cremă perfectă trebuie să alegem factorul care începe minimal de la şase şi maximal 50 +.", a spus Cristina Gâscă, consultant la farmacie.



Atunci când ies din case, oamenii nu trebuie să uite nici de ochelarii de soare.



"Ca să ne protejăm de razele ultraviolete UVA ŞI UVB pentru a preveni anumite complicaţii care pot provoca asupra vederii ca cum ar fi cataracta sau alte degenerări. Pe fiecare ramă de obicei este indicat pe braţ protecţia care o are. Când îmbrăcăm ochelarii trebuie să aibă o vizibilitate de 70 - 100 %.", a spus Inga Condrea, medic.



"Eu am o cremă cu factor de protecţie, care mă apără de arsuri şi pălăria."



Alţii spun că se protejează doar atunci când merg la mare.



"Numai când ne ducem la litoral atunci ne aducem aminte de toate cremurile dar într-adevăr nu suntem informaţi ce trebuie să facem."



Părinţii, care au copii mici, afirmă că în această perioadă evită să iasă la plimbare cu cei mici între orele 11 şi 16, atunci când expunerea la soare este periculoasă.



"Încercăm să dăm mai multă apă în perioada caniculară. Mâncăm îngheţată, mai servim un suc, o apă plată. Noi am ieşit la orele zece şi acum plecăm acasă."



Pentru unii, duşul este cel mai sigur aliat în lupta cu canicula.



"Ne udăm cu apă, bem mai multă apă, bere bem. Numaidecât pun pe cap chipiul."