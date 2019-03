Sfaturi şi remedii: Cum combatem stresul

Relaxare cu ajutorul masajelor

Masajul ne ajută să ne relaxăm musculatura şi articulaţiile, dar totodată, prin eliberarea aproape instantanee de oxitocină, hormonul armoniei individuale şi sociale, ne ajută să ne relaxăm psihic. Doar gândiţi-vă la acel moment în care vă deconectaţi de stresul cotidian şi aveţi timp pentru dumneavoastră. Oxitocina are efect analgezic, de activare a circulaţiei şi induce relaxarea şi starea de bine, de calm. Datorită efectului instant, masajul este remediul ideal antistres. În plus, !meniul! este unul foarte generos, de la masajul medical, la masajul thailandez, cu pietre vulcanice, ulei cald etc.

Împachetările cu nămol

Împachetările cu nămol produc relaxarea musculo-articulară profundă şi de durată, dar şi relaxarea psihică, mulţumită temperaturii (cca 42 gr C), a compoziţiei şi modului de aplicare. Compoziţia nămolului poate conţine cantităţi crescute de clorură de sodiu cu efect de resorbţie a edemelor, activare a circulaţiei, în timp ce substanţele organice conţinute induc virarea spre o stare de calm şi relaxare. În urma a cca 5 şedinţe, efectul de reglare neuro-vegetativă şi antistres se poate menţine undeva la şase luni. În plus, pielea rămâne catifelată, hidratată şi îşi recâştigă elasticitatea.

Băi în apă sărată