SFÂRŞITUL UNEI ERE LA BAYERN. Ribery va părăsi clubul bavarez la finalul sezonului

foto: publika.md

Se încheie o eră la Bayern Munchen.



Cel mai titrat club german de fotbal a anunţat oficial că Franck Ribery va părăsi lotul bavarezilor la sfârşitul acestui sezon. Jucătorul francez în vârstă de 36 de ani nu îşi va mai prelungi contractul cu gruparea germană şi va pleca la o altă echipă după 12 ani petrecuţi la Bayern.



"Au fost ani extraordinari pentru mine şi familia mea. Mereu am vrut să fac lucruri mari pentru suporteri, fiind pe teren. Mereu mi-am dorit să umezesc tricoul cu sudoare și sunt mândru că am făcut-o în slujba acestui club", a spus Franck Ribery, mijlocaş Bayern Munchen.



Ribery a jucat pentru Bayern Munchen, până acum, 422 de meciuri în care a marcat 123 de goluri. El a cucerit cu bavarezii 8 titluri în Bundesliga, iar în 2013 a câștigat Liga Campionilor. În sezonul curent, francezul mai are şanse să obţină cu Bayern un titlu naţional şi să cucerească Cupa Germaniei.



Pe lângă Ribery, de la Bayern Munchen va pleca la finalul sezonului şi Arjen Robben. Mijlocaşul olandez anunţase încă în luna decembrie că va părăsi echipa pentru care a jucat din 2009 încoace.