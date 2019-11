Au jucat fotbal, au făcut tracţiuni la bară fixă şi s-au întrecut la proba trasului de frânghie. Aşa au marcat bărbaţii din comuna Tohatin sfârşitul sezonului sportiv. Cele mai bune echipe au plecat acasă cu premii băneşti oferite de Primărie.



Proba trasului de frânghie a fost ultima şi cea mai aşteptată întrecere. Bărbaţii din sat au format şase echipe a câte 13 membri şi au intrat în joc. Câţiva dintre ei au făcut şi tracţiuni la bară fixă.



AMB: "Douăzeci, douăzeci şi unu, douăzeci şi doi, mai sus. Douăzeci şi trei, Douăzeci şi patru, douăzeci şi cinci, douăzeci şi şase, douăzeci şi şapte, douăzeci şi opt, douăzeci şi nouă. "



S-a jucat şi fotbal şi dame. La Tohatin se face mult sport, spun sătenii. Sunt organizate competiţii sportive de hram sau alte sărbători la care poate participa oricine.

La sfârşitul întrecerilor s-au împărţit şi premii băneşti. Cea mai bună echipă a luat patru mii de lei. Banii au fost oferiţi de Primărie. De altfel, primarul de Tohatin a fost arbitru la câteva meciuri de fotbal şi a făcut totalurile pentru toate probele.

SERGIU CEBOTARU, primarul comunei Tohatin: "Până anul trecut, fiecare se înregistra în concurs particular pentru fiecare probă. În acest an am hotărât să schimbăm regulamentul şi să participe echipe. Fiecare locuitor are dreptul să formeze o echipă şi să participe la toate probele cu echipa lui. "