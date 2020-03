Sfârşitul Săptămânii Albe - Masleniţa, marcată cu fast în Rusia

Sfârșitul săptămânii clătitelor a fost marcat pe larg în Rusia, unde au avut loc festivităţi populare cu dansuri, cântece și, bineînțeles, principalul deliciu culinar - clătitele. La sfârșitul sărbătorii, așa cum se cuvine, a fost arsă solemn o sperietoare care simbolizează iarna.



Cea mai mare atracţie a acestei sărbători sunt celebrele clătite, considerate în antichitate simbol al soarelui. Acestea trebuie să fie subţiri, iar o atenţie deosebită este acordată umpluturii. Gospodinele prepară clătite dulci, pentru a avea un an plin de bucurii, şi cu icre roşii, pentru a avea un an bogat. În Rusia, Masleniţa este săptămâna pregătitoare pentru Marele Post, care, în acest an, începe în data de 2 martie.