Sfântul Nicolae Făcătorul de minuni. Zeci de creştini au mers la Catedrală şi s-au rugat de sănătate, pace şi bunăstare

Creştinii ortodocşi de stil vechi îl cinstesc astăzi pe Sfântul Nicolae Făcătorul de minuni. În toate bisericile din ţară au fost oficiate slujbe speciale. Sfântul Nicolae de iarnă este venerat în special de cei oropsiţi şi de bolnavi.

La Catedrala Metropolitană, din Chişinău, zeci de enoriaşi s-au adunat pentru a se ruga de sănătate, pace şi bunăstare. Slujba a fost oficiată de un sobor de preoţi în frunte cu Mitropolitul Vladimir, care poartă numele de mirean, Nicolae.



Nicolae Roibu a venit de la Criuleni ca să participe la slujbă. Bărbatul spune că respectă această tradiţie cu stricteţe, an de an: "Eu port numele de Nicolae, sunt foarte mândru că port acest nume, am speranţa că acest nume care poartă faimă în ţară, mie îmi aduce noroc, bucurie, sunt foarte bucuros de acest fapt".



Enoriaşii spun că au venit să se închine atât pentru sănătatea celor dragi, cât şi pentru cei trecuţi din viaţă:

"M-am rugat pentru sănătate, Dumnezeu să-mi dăruiască răbdare, smerenie şi să fiu mai bun, să devin mai curat. Pentru cei dragi, care au nevoie, avem un bolnav, unul dintre părinţi şi asta a fost rugăciunea, pentru el".

"M-am rugat, în primul rând, pentru sănătate şi am credinţa că sf. Nicolae este rugător pentru toată lumea, pentru boli, pentru dureri, sufleteşte şi trupeşte".



"Ne rugăm pentru cei răposaţi, pentru familia noastră, pentru ţara noastră, pentru sf. Ierarh Nicolae, ajutător la toate nevoile şi sperăm şi noi la ajutorul lui".



Oamenii au avut ocazia să se închine şi la moaştele Sfântului Nicolae:



"Sunt un om credincios şi azi e o sărbătoare foarte mare, sf. Nicolae. Am venit să mă închin la moaște şi sfântului".



"Am venit mai întâi să ne rugăm, am auzit că au fost aduse moaştele sf. Ierarh Nicolae, să ne rugăm, să le sărutăm".



În Moldova, peste 45 de mii de bărbaţi poartă numele Nicolae, iar aproape 34 de mii sunt numiţi Nicolai. Aproape 12 mii de femei au numele Nicoleta.