Sfântul Ion, sărbătorit cu fast în satul Ruseștii Noi. Peste 150 de localnici au participat la slujba divină

Creștinii ortodocși îl sărbătoresc azi pe Sfântul Ion Botezătorul. Toți cei care poartă numele Ion și Ioana au fost omagiați cu mare fast în satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni. Deja pentru al 15-lea an consecutiv, sărbătoarea Sfântului Ion începe la biserică, iar după slujba divină, toţi Ionii şi Ioanele au fost poftiţi la un ospăț organizat de către preotul din sat.



Peste 150 de localnici care poartă numele Ion și Ioana au participat la slujba divină. Ca în anii precedenți, aceștia au venit la biserică cu lingura în mână.



Sătenii spun că fără lingură nici nu pășesc pragul bisericii.



”Este o tradiție la noi în sat. Preotul așa, ca de obicei el ne adună, pentru aceasta. El ne adună, face o agapă, o masă. Neapărat lingura trebuie să fie”.



Preotul bisericii din sat este cel care organizează sărbătoarea, iar pe viitor, își dorește ca acest eveniment să devină un festival raional sau chiar național.



”Inițial a fost dat startul unei întreceri între Ion și Vasile. La câțiva ani de zile, erau în număr egal. Mai târziu, evident Ionii, i-au întrecut și deja, noi avem un număr foarte mare. În cât s-a ridicat la 186 de Ioni, care au participat la sfânta slujbă”, a spus preotul, Anatolie Stifanov.



Dupa liturghie, sătenii care poartă numele Ion şi Ioana, şi nu numai, au fost așteptați la un local din sat cu friptură, mămăligă și vin fiert.



Toate bucatele au fost pregătite chiar de cei care poartă numele Ion.



”Păi ce pregătim, avem carne de porc la grătar, mămăligă moldovenească, brânză de oi. Mâncare moldovenească. Toți suntem Ioni. Ne-am unit și facem sărbătoarea”.



”Am pregătit vin fiert. Am pus totul, ca foarte gustos să fie. Am pus piper negru, vin de calitate, zahăr, moiere și o voie bună”.



Cel mai mândru dintre Ioni este Ion Căpăţână pentru că are în familie tocmai şapte membri care poartă acest nume.



”Mă numesc Ion, am feciorul Ion, cumnatul Ion și multe neamuri sunt care poartă numele Ion. Purtăm acest nume cu drag, cu respect, deoarece este un nume plin de har. Ne străduim, cum Ion Botezătorul a făcut, așa să fim și noi plini de viață, blajini la inimă”, a spus locuitorul satului Ruseștii Noi, Ialoveni, Ion Căpăţină.



Și Ioana Cucu spune că în familia sa sunt mulţi Ioni, iar acest nume nu i-a plăcut dintotdeauna.



”Bunica mea era o femeie văzută așa prin acel timp și o chema Ioana. M-am bucurat pe urmă. M-am căsătorit și am pus și eu numele la fecior. Și frate am, și verișori, și fiu Ion am”, a spus locuitoarea satului Ruseștii Noi, Ialoveni, Ioana Cucu.



Primarul satului spune că sărbătoarea sfântului Ion este la mare cinste în localitate.



”Această sărbătoare este asemeni așteptată ca Anul Nou, Paștele. Este de o importanță și o valoare, care cred că tradiția va continua în timp. Spre exemplu: bunelul meu este Ion, fratele meu este Ion, fiul meu este Ion și am vreo cinci sau șase nepoți Ion”, a spus primarul satului Ruseștii Noi, Ialoveni, Valentina Meşină.



Peste 500 de persoane din satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni, poartă numele Ion sau Ioana.

