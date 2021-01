Sfântul Gheorghe Sururceni a semnat un contract valabile pe trei ani cu fundașul român Daniel Vădrariu

Acesta are are jucate peste 60 de meciuri în prima ligă a României, iar de-a lungul timpului a fost legitimat la cluburi precum Dinamo București, Astra Giurgiu, UTA Arad, Dunărea Călărași și Ceahlăul Piatra Neamț.Fundașul de 30 de ani nu este la prima experiență în țara noastră. Vădrariu a jucat la FC Tiraspol în 2013.Sfântul Gheorghe Suruceni l-a mai transferat de la FC Florești pe mijlocașul echipei naționale de tineret a Moldovei, Alexandru Osipov. Acesta a semnat cu formația din raionul Ialoveni un contract valabil pe 2 ani.Un alt fotbalist care a ajuns la Sfântul Gheorghe este mijlocașul Teodor Lungu. El are 25 de ani și a jucat în prima parte a sezonului la Dacia-Buiucani. Contractul cu clubul din Suruceni este valabil pe doi ani.Sfântul Gheorghe Suruceni este prima echipă din Divizia Națională care a revenit din vacanță."Foarte bine ne încadrăm în program. Primele antrenamente sunt mai ușoare, ca de obicei. După asta pas cu pas e important să ajungem în formă maxim la realuarea campionatului", a menţionat Eugen Slivca, mijlocaș SGS."Important să ne ținem de programul care ne este prezentat de antrenor. Trebuie să facem totul la maxim pentru ca să ajunge cât mai repede la o formă cât mai bună", a subliniat Sergiu Istrati, atacant SGS."Sfinții" se vor pregăti de partea a doua a campionatului la Chișinău. Ei au programate două cantonamente la complexul sportiv Zimbru, dar și cinci meciuri amicale.Prima partida oficială din acest an, echipa pregătită de Serghei Cebotari o va juca pe 20 februarie cu Sheriff Tiraspol.