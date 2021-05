Sfântul Gheorghe Suruceni va juca a treia finală consecutivă în Cupa Moldovei

Sfântul Gheorghe Suruceni se pregătește să joace a treia finală consecutivă în Cupa Moldovei. Discipolii lui Serghei Cebotari o vor înfrunta pe campioana Sheriff Tiraspol duminică, 30 mai, pe stadionul Zimbru.În lotul „sfinților” sunt câțiva fotbaliști care au evoluat anterior la gruparea tiraspoleană, iar acum vor încerca să o învingă. Printre foștii jucători ai Sheriff-ului se numără Alexandr Suvorov și Serghei Svinarenco.„Știu Sheriff-ul și știu că se gândesc doar la victorie. Pentru ei, orice trofeu este mereu important. Au și în deviza clubului asta. Acolo sunt mulți stranieri buni, se vede și munca antrenorului. Îmi pare că, în acest an, ei nu au pierdut nici un meci. Sper că asta se va întâmpla în finală.”„Dacă vom fi uniți pe teren, totul este posibil. Vom face tot ce ne stă în puteri. Orice echipă are puncte slabe. Împreună cu antrenorii vom analiza secvențe video ale jocului lor și rezultatul se va vedea pe teren.”Finala Cupei Moldovei se va disputa cu suporteri, iar numărul acestora în tribune va constitui maxim 50 la sută din capacitatea stadionului Zimbru.„Sper că majoritatea suporterilor ne va susține. Am dus dorul suporterilor. Am și uitat cum e. Sper că va fi o motivație suplimentară pentru fotbaliști, că fanii îi vor stimula și le vor transmite energie pozitivă.”În finala Cupei Moldovei din 2019, Sfîntul Gheorghe Suruceni a fost învins chiar de Sheriff, cu 0-1, după prelungiri. Anul trecut, „sfinții” au cedat la penalty-uri în fața lui Petrocub Hâncești.De cealaltă parte, Sheriff are 10 Cupe în palmares.