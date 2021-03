Sfântul Gheorghe Suruceni rămâne în cursa pentru calificarea în cupele europene. Vicecampioana Moldovei s-a apropiat la 2 puncte de locul 3 după ce a învins pe Dacia-Buiucani cu 2-0, iar Milsami Orhei a remizat cu Dinamo-Auto Tiraspol, scor 2-2.Sfântul Gheorghe a marcat ambele goluri în repriza secundă. Mai întâi Roman Volkov adeschis scorul , iar Serghei Svinarenco a stabilit rezultatul final."În sfârșit am avut o prestație care îmi doream. Agresivi în atac și multe ocazii, dar în același timp în apărare am jucat disciplinat și nu am încasat gol.""O primă repriză bună, am început și a doua repriză bine, dar am greșit la poziționare. Le spun mereu că la așa meciuri contează orice mărunțiș. O mică neatenție și situația devine nefavorabilă."Milsami Orhei a ratat victoria în partida cu Dinamo-Auto după ce a condus cu 2-0. "Vulturii roșii" au marcat de două ori în primele 7 minute ale meciului prin Eugen Zasavițchi și Alexandru Antoniuc. Tiraspolenii au redus din handicap peste un minut prin golul lui Șahrom Samiev. Dinamo-Auto a egalat în minutul 56 prin căpitanul Maxim Mihaliov.Meciul dintre primele două clasate, Sheriff Tiraspol - Petrocub Hâncești s-a terminat fără goluri. Astfel, campioana a pus capăt seriei de șapte victorii.Celelalte două partide ale etapei a 26-a a Diviziei Naționale se vor disputa pe parcursul zilelor de sâmbătă și duminică.