Sfântul Gheorghe Suruceni au învins cu emoții pe Codru Lozova, scor 2 la 1

Sfântul Gheorghe Suruceni a urcat provizoriu pe locul trei în clasamentul Diviziei Naționale de fotbal. În etapa a 28-a, "sfinții" au învins cu emoții pe Codru Lozova, scor 2 la 1.Trupa lui Alexei Savinov a dechis scorul în minutul 10 prin Hamed Fondikou. După pauză, Codru putea să-și dubleze avantajul, însă Oleg Crețul a ratat un penalty. În minutul 67, gruparea din Suruceni a egalat prin Alexandru Suvorov, iar pe final au dat lovitura. Petru Ojog a înscris golul victoriei."A fost un meci bun, încins. Partidele de acest gen înfrumusețează campionatul. Nu contează pe ce locuri sunt echipele, meciul a fost foarte interesant.""Consider că nu am meritat înfrângerea. Cred că ne-am creat mai multe ocazii decât Sfîntul Gheorghe Suruceni.""Sfinții" sunt acum pe locul 3, cu 55 de puncte. Milsami Orhei are 54 de puncte, însă are un meci mai puțin disputat.Într-o altă partidă, FC Florești s-a impus în fața lui Dinamo-Auto Tiraspol cu 4-1. Pentru gazde, Andrei Cobeț a reuțit o dublă, iar Eugeniu Rebenja și Vladimir Ghinaitis au marcat câte odată.Singurul gol al "automobiliștilor" a fost înscris de Maxim Mihaliov, din penalty. Astfel, FC Florești a întrerupt seria de 9 meciuri fără victorie în Divizia Națională.