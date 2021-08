Sfântul Gheorghe Suruceni a învins echipa FC Florești în etapa a 6-a a Diviziei Naționale de fotbal

Nicolai Solodovnicov a majorat scorul al 3-0 după o gafă uriașă a portarului advers, iar pe finalul primei reprize FC Florești a redus din diferență prin Eugeniu Rebenja. După pauză, Victor Stînă a mărit avantajul oaspeților, iar în minutul 86 Jibril Ibrahim a înscris al cincilea gol al „sfinților” și a stabilit rezultatul final."A fost important să câștigăm. Victoria i-a făcut pe băieți mai încrezuți în acțiunile lor. Am marcat și goluri frumoase", a menţionat Serghei Cebotari, antrenor Sf.Gheorghe Suruceni."Am făcut multe greșeli, am greșit multe pase, am luat decizii eronate. Adversarul a meritat victoria", a spus Iuri Groşev, antrenor FC Florești.Sfântul Gheorghe Suruceni a urcat provizoriu pe locul patru în clasament, cu 9 puncte. Sheriff Tiraspol are 6 puncte, dar a jucat cu trei meciuri mai puțin, din cauza participării în preliminariile Ligii Campionilor.