Sfântul Gheorghe Suruceni a cucerit Cupa Moldovei, reușind să învingă în finală pe Sheriff Tiraspol la penalty-uri

Sfântul Gheorghe Suruceni a cucerit primul trofeu din istoria clubului. Discipolii lui Serghei Cebotari au câștigat Cupa Moldovei, reușind să învingă în finală pe Sheriff Tiraspol la penalty-uri.În meciul de pe stadionul Zimbru, „viespile” au ratat ocazii importante de a marca prin Frank Castaneda, Adama Traore și Sebastien Thill, iar la „sfinți” cel mai aproape de gol a fost Mihail Ghecev. Nu s-a marcat însă nici în timpul regulamentar, nici în cele două reprize de prelungiri.În seria de departajare, gruparea din Suruceni s-a impus cu 3-2, iar portarul Nicolae Calancea a fost omul decisiv. El a apărat două penalty-uri ale echipei adverse, inclusiv ultimul, executat de Alexandr Belousov.„Eu mi-am făcut treaba la penalty-uri și asta e tot. Am prins o zi mai bună și am parat două lovituri. A fost cu noroc, dar în mare parte știam ce am de făcut.”Sfântul Gheorghe Suruceni a jucat a treia finală consecutivă în Cupa Moldovei. Precedentele două le-a pierdut în fața lui Sheriff Tiraspol și Petrocub Hâncești.„Cifra trei, din câte se vede, e preferata noastră. Din a treia încercare am reușit să câștigăm Cupa. Este primul trofeu al echipei și primul pentru mine ca antrenor. Acest moment îmi va rămâne mult timp în memorie."Sheriff are 10 Cupe ale Moldovei în palmares.„Un meci de Cupă se deosebește de meciurile de campionat. Am avut superioritate și trebuia să marcăm.”În sezonul următor, Sfântul Gheorghe Suruceni va evolua în preliminariile UEFA Conference League. Sheriff Tiraspol, care a obținut recent titlul în Divizia Națională, va juca în calificările Ligii Campionilor.