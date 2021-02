Sfântul Gheorghe Suruceni a câştigat meciul cu Milsami Orhei, scor de 3-1

Etapa a 22-a a Diviziei Naționale s-a încheiat cu meciul dintre Sfântul Gheorghe Suruceni și Milsami Orhei, câștigat de "vulturii roșii" cu scorul de 3-1.Artiom Puntus a deschis scorul în minutul 39 cu o lovitură de cap din centrarea lui Alexandru Antoniuc. Cei doi s-au remarcat din nou în minutul 53 al întâlnirii, când Antoniuc a înălțat balonul în careu iar Putuns a trimis mingea în poartă, la fel, cu capul."Sfinții" au ratat apoi un penalty, prin Roman Volkov. În minutul 89, Vasile Jardan a înscris pentru 3-0.În prelungiri, Dan Taras a marcat golul de onoare al formației din Suruceni."E de mirare ce s-a întâmplat, dar băieții au jucat așa cum i-am rugat. Au fost descătușați. Deși adversarul a fost unul puternic, am jucat fotbalul nostru", a declarat antrenorul echipei Milsami, Serghei Dubrovin."Din păcate, nu putem să profităm de ocaziile pe care le avem. În repriza secundă, am jucat bine, ne-am creat ocazii, am avut un penalty, dar nu am putut marca. E greu să spui ceva acum", a spus antrenorul de la Sfântul Gheorghe Suruceni, Serghei Cebotari.Milsami este pe locul 3 în clasamentul Diviziei Naționale, cu 44 de puncte acumulate, iar Sfântul Gheorghe Suruceni – pe locul 4, cu 40 de puncte.