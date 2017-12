Sfântă-i datina străbună! Tradiţiile de iarnă din nord au fost prezentate la Râşcani. La eveniment au venit zeci de ansambluri folclorice

Steaua, mersul cu Capra sau Ursul şi multe alte obiceiuri de iarnă au fost prezentate astăzi la Râşcani, în cadrul Festivalului "Sfântă-i datina străbună". Evenimentul a adunat 30 de ansambluri folclorice din nordul ţării.



Sute de oameni au ajuns la festival îmbrăcaţi în straie populare.

În ajunul Crăciunului pe stil nou, aceştia s-au întrecut în a-şi prezenta obiceiurile specifice localităţilor de unde vin:



"Am venit cu colindă, cu urătură, cu căpriţa, cu sămănători cu toate obiceiurile. Cu toate datinele care sau mai păstrat la Pelinia".



"Încercăm să promovăm tradiţiile noastre. Noi suntem de la Costeşti. Noi am venit cu capra prezentăm şi căluţul şi steaua avem".



"După urătură, colindă la noi este aşa obicei în sat. Sunt mascaţi cioban, ciobăniţă, boier, cucoană".



Oamenii au putut urmări şi o paradă a măşilor populare.



Gazda evenimentului spune că festivalul are scopul de a păstra şi promova tradiţiile de iarnă.



"Astăzi avem în vizită la noi şi din România. Merită a fi promovate acele bune tradiţii care au fost rămân şi vor fi actuale pentru prezentare ca naţiune a ţării noastre", a declarat Iurie Urzică, preşedintele raionului Rîșcani.



Festivalul a fost organizat de Consiliul raional Râşcani şi de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.