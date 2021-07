Sezonul pomușoarelor este în toi, iar coacăza se vinde ca pâinea caldă în Moldova. Cât costă un kilogram

Sezonul pomușoarelor este în toi, așa că pe plantații este mare agitație. Olesea Garabagiu are peste trei hectare de coacăză neagră și roșie și se bucură de prima roadă. Din cauza timpului răcoros, coacăza s-a copt mai târziu, însă femeia spune că recolta este destul de bună și pomușoarele se vând ca pâinea caldă."După cum vedeți, roada este destul de abundentă. Spre exemplu, de la așa o tufă putem să strângem un kilogram sau unul jumătate. Chiar poate și două."Olesea Garabagiu deţine două hectare cu coacăză neagră în satul Codrul Nou din raionul Telenești. Dacă anul trecut a obținut o recoltă mică, anul acesta femeia se aşteaptă să strângă în jur de două tone de coacăză."Este deja al doilea an de când noi ne ocupăm de aceste plantații. Comparativ cu anul trecut e mai mare cu vreo 15 procente. A întârziat un pic cu coptul. Înainte de ploi a fost un pic acrișoară, acum cu ajutorul Domnului va fi și mai dulce."Femeia spune că soiul pe care l-a plantat este unul productiv, însă şi investițiile sunt pe măsură. În plus, afacerea cu pomuşoare necesită irigare și îngrijire specială."Coacăza este la creștere foarte pretențioasă. Sunt multe investiții și necesită mult lucru. În mare parte, se lucrează manual, nu cu tehnica. Atunci este necesar să fie forțe de muncă. Dacă nu este ploaie, atunci parcurgem la sistemul de irigare.”Olesea Garabagiu are și peste un hectar de coacăză roșie. Ea susține că aceasta are mai multe beneficii pentru sănătate. Deocamdată, pomușoarele sunt comercializate pe piața locală."Coacăza roșie chiar este foarte frumoasă. Roada din acest an ne bucură foarte mult. De coacăză roșie sperăm să fie vreo tonă și un pic. Coacăza neagră previne anemia, reglează sistemul imunitar, ajută oamenii cu diabet zaharat. Coacăza roșie, la fel, este foarte bogată în antioxidanți.”La strânsul primei recolte, agricultoarea a fost ajutată de șase muncitori."Trebuie repede. trebuie mânuțe ca albinuțele.- Cum este roada în acest an?- Tare e bună. E frumoasă. E mășcată. Anul acesta e de-o dragoste. Merge mai repede.""E rodită. Anul acesta este multă.”"E bogată. E sănătoasă. Socoasă. E bună roada. Trebuie culeasă că altfel pierdem producția.”În acest an, un kilogram de coacăză neagră și roșie costă în jur de 45 de lei.