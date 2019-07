SEZONUL MURĂTURILOR, ÎN TOI. Moldovenii își fac rezerve pentru perioada rece a anului

Tradiţional, vara moldovenii îşi fac proviziile pentru iarnă. În această perioadă, gospodinele pun castraveții şi roșiile la murat. Deși prețurile la legume sunt tot mai mari, oamenii nu renunță la această tradiție, iar cei care folosesc roada din propria grădină, spun că fac economii considerabile.

Natalia Hodorogea din satul Ghidighici este o mare amatoare a conservării. În acest an, femeia a făcut deja 20 de borcane de castraveţi muraţi şi mai planifică încă zece. Ca totul să fie gustos, gospodina folosește o rețetă specială şi legume din grădina sa.



"Folosim foi de dafin, piper boabe, usturoi, mărar. Eu de obicei le pun la fundul borcanului, deoarece rețeta constă în faptul că le țin câteva zile până se îngălbenesc castraveții și apoi o fierb, ca să pot să o închid ermetic pentru iarnă”, a spus Natalia Hodorogea.



Mezina este cea mai pofticioasă din familie, dar şi de mare ajutor mamei sale.



"O ajut să culeagă castraveții, să curețe usturoiul, să spele castraveții."



Și Aurelia Jalauc are mult de lucru în aceste zile.



"Familia nostră are un secret pentru a mura mai bine și castraveții, și roșiile, noi folosim frunza de stejar. Punem frunza de stejar la fundul borcanului pentru ca roșiile să se păstreze tari. Tot așa punem ce ține, țelină, mărar și frunză de vișin", a zis Aurelia Jalauc, gospodină.



Pentru gospodinele care nu au toate cele necesare în grădină, vânzătorii din pieţe propun legume pentru toate gusturile şi buzunarele. Deşi sunt mai scumpi ca anul trecut, castraveţii sunt la mare căutare.



"Roșii nu prea, căci sunt scumpe. Da castraveți cumpără lumea. Cumpără câte 10 - 15 kg la murat le ia."



"Lumea cumpără mărar cu floare, hrean, țelină pentru murături. Castraveții se pun acum. Cam scumpi castraveții și ierburile. Câte oleacă cumpără."



Nu duc lipsă de cumpărători nici vânzătorii de borcane.



"Pentru murături lumea ia mai mic acum, de un 1,5 litri, nu iau de trei litri. Un borcan de 3 litri, anul acesta vine la 11 lei. Anul acesta de un litru, 700 de g, cele mai mici așa și au rămas, 4 și 5 lei."



Gospodinele spun că sunt gata să plătească pentru legume atât cât este nevoie.



"Eu ne-am pus deja murături. Scumpi, dar am luat și ne-am pus. Nu ne-am pus multe, dacă îs scumpe, am pus doar două borcane de 1,5 și trei de un kilogram."



"Eu am pus deja vreo 17 borcane de castraveți, dar am hotărât să iau mai mărunți să mai punem că avem și copii, nepoți. Astăzi, vreo șapte kilograme, o să iasă vreo șase borcane."



Un kilogram de roşii ajunge să coste până la 28 de lei, iar unul de castraveţi, 20 de lei.