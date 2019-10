SEZONUL MOTO, DECLARAT ÎNCHIS. Bikerii au organizat o paradă a motocicletelor în PMAN

După o vară plină de adrenalină, bikerii din Chişinău au spus adio sezonului moto din acest an. Peste o sută de motociclişti şi-au dat întâlnire în Piaţa Marii Adunări Naţionale, unde au executat trucuri desprinse parcă din filmele de acţiune şi s-au lăudat cu fiarele pe două roţi.

După care, au organizat o paradă a motocicletelor şi au înconjurat Capitala, pentru ultima oară în acest an.



Serghei Jimcov are 62 de ani şi nu vrea să se lase de ghidonul motocicletei. Spune că îi place să parcurgă ţara în lung şi-n lat cu o motocicletă din anul 1963, considerată de alţi bikeri un adevărat anticariat.



"Am 62 de ani şi încă merg cu motocicleta. Cu siguranţă, voi merge încă zece ani. Noi avem aşa un concept, libertatea. Asta înseamnă miros de ulei ars, vântul în faţă, o comunitate mare de bikeri."



Alţii au venit la parada moto cu vehicule de ultimul răcnet, care au atras toate privirile trecătorilor.



"Este o motocicletă cu trei roţi. - Cât costă? - Ea costă 14 mii de euro."



Închiderea sezonului a fost sărbătorită cu multă viteză, zgomot produs de motoare şi adrenalină. Motocicliştii spun că le vor lipsi senzaţiile tari trăite pe două roţi.

"Adrenalină, frumuseţe, plăcere, detaşare, tot cei frumos."

"O tragere de suflet, de a fi motociclist, un biker, asta e o viziune a vieţii."



Oamenii au sta la coadă ca să facă poze lângă fiarele pe două roţi.



" - Pentru ce aţi venit? - Ca să văd mai multe modele, pentru că pe drum, în fiecare zi sunt mai puţine modele, dar aici e un asortiment mai mare."



"Extraordinar, e foarte frumos. Nu se întâlnesc aşa de des, iar când se întâlnesc e foarte frumos."



Pe timpul desfăşurării evenimentului, zeci de poliţişti au asigurat ordinea publică şi i-au însoţit pe bikeri în timpul paradei.



"Evenimentul dat pe tot parcursul zilei va fi monitorizat de către angajaţii Inspectoratului Naţional de Patrulare, pentru că închiderea sezonului să fie finalizată cu brio, fără anumite incidente", a spus NICOLAE AGARICI, comandant de pluton al INP.



Totuşi, viteza le joacă festa motocicliştilor. Anul trecut au fost înregistrate 155 de accidente, cu implicarea bikerilor, în urma cărora 21 de persoane şi-au pierdut viaţa, iar 165 au suferit diverse traumatisme. În primele patru luni ale acestui an, au avut loc 59 accidente cu implicarea motocicliştilor.