Sezonul de producere a conservelor din fructe este în toi la fabrici. În ce ţări vor fi exportate

Sezonul de producere a conservelor din fructe este în toi la fabrici. În această perioadă, angajaţii muncesc non-stop la prepararea gemurilor care urmează să ajungă atât pe piaţa locală, cât şi pe cea externă.

Reprezentanţii fabricilor se plâng că în ţară nu sunt suficiente căpşune şi coacăză neagră, aşa că sunt nevoiţi să le importe Ucraina şi Polonia. Celelalte fructe sunt din grădinile şi serele agricultorilor moldoveni.



La fabrica de conserve din Orhei se lucrează în trei schimburi. Pe angajaţi i-am surprins făcând dulceţuri pentru consumatorii din Canada, America şi Israel.



"Le selectăm, da. Rupem codiţile să nu aibă nimic, să nu aibă nimic de prisos. Să dăm curată căpşuna."



"Condiţiile sunt normale, de lucru avem şi suntem acasă. Noi facem mai multe proceduri: şi turnăm şi alegem."



70 la sută din conservele de fructe produse la întreprindere merg la export.



"Suntem în procesul de prelucrare a materiei prime. La moment acum lucrăm cu pomuşoarele şi fructele sâmburoase începând cu vişina, cireaşa, coacăza, zmeura şi căpşuni", a spus directorul executiv al unei fabrici de conserve, Simion Murdea.



În premieră, în acest an au fost vândute borcane cu dulceţuri şi în Africa.



"Gemurile la moment sunt exportate şi în Africa. Unul care este preferat tradiţionalul nostru moldovenesc este gemul de caise. Este cel mai întrebat şi plus gemurile de pomuşoare", a spus directorul executiv al unei fabrici de conserve, Simion Murdea.



Fabrica a fost vizitată şi de conducerea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor. Directorul ANSA a spus că produsele de la această întreprindere sunt de o calitate înaltă.



"Aici se munceşte calitativ, aici se respectă normele sanitare de igienă, aici se respectă toate cerinţele sistemului HSP şi alte sisteme de certificate", a spus directorul ANSA, Gheorghe Gaberi.



În acest an sunt preconizate să se facă un milion de borcane cu gem din fructe.