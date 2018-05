Sezonul de parașutism se declară deschis! Cât costă un salt de la 1.000 de metri

foto: youtube

Luna mai ne aduce un nou sezon de salturi cu paraşuta. Primii curajoşi care au vrut să-şi testeze limitele au mers pe aerodromul din Vadul lui Vodă. Înainte de orice săritură, doritorii de senzaţii tari primesc instrucţiuni clare din partea profesioniştilor.



"Ai sărit, te-ai uitat în sus, ai o suprapunere, a început rotația. Înălțimea - 1100 metri, înălțimea - 1000 metri, nimic nu te ajută, turbulența continuă. Bravo, minunat."



Începătorii sunt instruţi şi cum să plieze corect paraşuta. Unui sportiv profesionist acest lucru îi ia doar 15 minute.



"Dacă pliajul parașutei se face consecvent, de la început până la sfârșit, fără omiterea niciunui element, parașuta se va deschide."



Începătorii nu sunt însă nevoiţi să tragă de inel, în cazul lor paraşuta se deschide automat, imediat cum sar din avion.



"Stânga, înainte. Atenţie la mâini, înainte. Pregătire, înainte."



În timp ce parașutiștii cad de la o înălţime de 1400 de metri, aceştia ţin legătura cu instructorul prin intermediul unei staţii radio.



"Mai în stânga, încă mai în stânga. Excelent, bine. Să mai încercăm să facem o figură. Mâinile sus, mâinile drept în sus."



"Senzaţia este excelentă. Mi-a plăcut mult, nu-mi aduc aminte cum am ieşit din avion, dar am continuat să zbor prin nori, e super."



Serghei Zincenko are la activ peste 10300 de salturi şi 18 recodruri mondiale. La orice săritură, sportivul este prudent la maximum.



"De-a lungul experienţei, am avut 28 de eşecuri cu paraşuta. Dar, după cum vedeţi, sunt aici pe pământ şi sunt bine."



O săritură cu paraşuta costă 90 de euro. Asta doar după cursurile speciale, care pot dura şi jumătate de zi. Cei care vor să sară însă în tandem cu instructorul vor achita 220 euro.