Sezonul culesului trandafirilor este în toi. Din petalele acestora, moldovenii fac dulceață sau le folosesc la ceai. Chiar dacă condițiile meteo din această primăvară nu prea au fost favorabile, roada trandafirilor nu a fost afectată. Despre aceasta anunță agricultorii care dețin o astfel de plantație. Aceștia mai spun că de la o singură tufă poți culege până la două kilograme de petale.

De mai mulți ani, Victor Melnic din satul Dobrogea, comuna Sîngera, cultivă trandafiri pentru dulceață. Acesta are patru soiuri de trandafir, două dintre aceștia fiind aduse de peste hotare. Bărbatul spune că roada în acest an este bună, iar de la 200 de tufe de trandafir se așteaptă la o recoltă de până la 150 de kilograme.



VICTOR MELNIC, agricultor: ”Avem patru soiuri, dintre care două soiuri sunt populare, introduse în cultură de mult timp. Ele fructifică sau produc flori în perioada de pimăvară și vară. Avem două soiuri introduse remontante, care pot fructifica sau produce flori în trei perioade, începând cu luna mai până cade zăpada. Avem soiuri sub formă de tufă și avem soiuri sub formă d etufă cățărătoare”.



Victor Melnic de aproape două săptămâni a început să colecteze roada. O parte din petale vor fi transformate în dulceață și sirop, iar restul vor fi uscate și folosite pentru ceai. Totodată, acesta spune că trandafirii au un șir de beneficii.



VICTOR MELNIC, agricultor: ”Petalele le recoltăm, iar o parte le punem la uscat, pentru obținerea petalelor în ceaiuri. Altă cantitate su altă parte a producției o folosim pentru producerea dulceții și siropurilor din petale. Au un conținut bogat de principii active, vitamine: vitamina A, vitamina PP și C. Conține elemente minerale, cum ar fi fierul”.



Agricultorul spune că pentru a întreține o asemenea plantație, trebuie multă muncă.



VICTOR MELNIC, agricultor: ”Pentru a obține o cultură de trandafir, nu este greu, dar este necesar de a cunoaște tehnologia. Pregătirea solului, plantarea, alegerea soiului. Îngrijirea, aici se are în vedere curățitul și lupta cu bolile și dăunătorii, recoltarea corectă și la timp”



În ajutor îi vine mereu feciorul Cristian de 21 de ani.



CRISTIAN MELNIC, fiul: ”Este interesant și este și plăcere. De la început nu-mi plăcea, după care m-am implicat și eu și am început să-l ajut pe tata. Este ca un hobby adăugător, pe lângă universitate”.



Într-o oră un lucrător de la o singură plantă poate să strângă până la un kilogram și jumătate de petale.



”Este foarte plăcut, cu excepția albinelor care ne înțeapă degetele. Miroase, e o bună aromă terapie”.



”E foarte plăcut. Foarte mult ne calmează”.



Prețul unui borcan de 300 de grame de dulceață costă în jur de 70 de lei, iar un borcan de sirop costă 40 de lei. De asemenea, 25 de grame de petale de trandafir se vinde la prețul de 25 de lei.