Sezon încheiat! Rafael Nadal nu va mai participa în acest an la niciun turneu, inclusiv la US Open

Câștigător a 20 de titluri de Grand Slam, Rafael Nadal a făcut anunţul pe reţelele de socializare printr-un mesaj video. El şi-a motivat retragerea prin faptul că nu s-a refăcut după accidentarea de la picior, suferită la Roland Garros."Din păcate, trebuie să vă informez că aici se încheie sezonul 2021 pentru mine. Sincer să fiu, am suferit mult mai mult decât ar fi trebuit cu piciorul și trebuie să petrec mai mult timp departe de terenul de tenis", a menţionat Nadal.US Open este programat în perioada 30 august - 12 septembrie. Va fi al doilea an consecutiv când Rafael Nadal nu participă la turneul de Mare Şlem de la New York. Ultima dată când jucătorul spaniol a luat parte la Flushing Meadows în 2019, el a câștigat competiția.Rafael Nadal nu este singurul tenismen de top care a luat decizia de a-şi încheia prematur acest sezon. Roger Federer a făcut același anunț în urmă cu câteva zile.