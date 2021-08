Şezătoare la Casa de Cultură din Cărbuna, raionul Ialoveni. Evenimentul are scop promovarea culturii moldoveneşti

Tradiţiile vechi au prins viaţă, joi, la Casa de Cultură din satul Cărbuna, raionul Ialoveni. Acolo a fost organizată o şezătoare ca pe vremuri, cu cântece folclorice, obiceiuri străbune şi bucate tradiţionale. Evenimentul a avut ca scop promovarea culturii moldoveneşti.



Îmbrăcaţi în straie naţionale, localnicii au cântat şi au spus legende. Gospodinele au tors fuiorul, au brodat şi-au împletit covoare.



"Din păcate tradiţiile se pierd, tinerii uită de acuşor, de lucrările pe care bunicii noştri le făceau."



"Sunt foarte importante, trebuie de păstrat aceste tradiţii frumoase, nu trebuie de uitat."



"Foarte bine ne-am simţit, suntem bucuroşi că ne-am adunat la această şezătoare frumoasă."



Teodora Melega are o colecţie impresionantă de lucrări făcute manual.



"Facem nişte flori la un guleraş. Iată acesta e de când eram clasa a patra, sunt ale mele. Toată viaţa, aşa era atunci, am cusut, am ţesut, am făcut horboţică, am împletit."



Cântecele străbune au fost fredonate şi de generaţia tânără.



"Este important că unii copii nici nu ştiu de asta, nici nu ştiu de existenţa lor şi noi un pic le dezvoltăm ca să ştie şi alţii."



"Nu prea mulţi ştiu de aceste tradiţii şi e bine să le păstrăm ca să afle mai mulţi."



Organizatorii şi-au propus să promoveze tradiţiile şi să îi familiarizeze pe tineri cu obiceiurile străvechi.



"Unul din scopurile proiectului a fost asigurarea legăturii intergeneraţionale şi am încercat să entuziasmăm să prindă toate aceste abilităţi de la persoanele în vârstă."



"Noi prin activităţile acestea, cei tineri învaţă meşteşugurile, tradiţiile şi totodată ei vin cu ceva nou pentru oamenii aceştia."



"Generaţia nouă stă mai mult pe net şi telefoane şi din cauza asta este o ruptură mare cu generaţiile vechi care duc tezaurul culturii noastre naţionale."



La şezătoare au participat reprezentanţi ai colectivului folcloric "Izvoraş" şi ai Centrului de meșteșuguri tradiționale „Făuritorii neamului".