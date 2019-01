Şezătoare caritabilă. Un grup de pensionari creează lucruri artizanale într-o bibliotecă din Capitală, pe care le donează orfelinatelor

Şezătoare în scop caritabil. Un grup de peste 20 de pensionari se adună săptămânal la biblioteca "Ovidius" din Capitală pentru a crea lucrări artizanale, dar şi pentru a-şi dezvolta abilităţile de utilizare a calculatorului şi a tabletei, în contextul erei tehnologice.

Pentru ca lucrurile confecţionate să fie utile şi altora, primarul interimar, Ruslan Codreanu le-a propus o înţelegere. El le-a dus un coş cu aţă, iar în schimb, a rugat participantele să împletească mănuşi şi căciuliţe care să fie donate copiilor din orfelinate.

Doamnele s-au arătat bucuroase de vizita primarului interimar şi au cântat împreună cu el, un fragment din creaţia lui Mihai Eminescu.



Ruslan Codreanu spune că a venit cu această iniţiativă, pentru ca pe viitor, lucrurile care urmează să fie realizate în cadrul atelierelor să fie şi utile altora.



"Le-am propus orice suport pe care l-ar putea propune primăria, vrem să extindem aceste activităţi, dar pentru mine ar fi important ca persoanele să se simtă implicate şi să arătăm grija şi faţă de ceilalţi care au nevoie mai multă de atenţia noastră."



Lucia Tomuz are 77 de ani şi este fostă profesoară. Acum, ajunsă la pensie, femeia îşi alină sufletul la şezătorile de la care nu lipseşte niciodată.



"Mi-a plăcut fiind că este un proiect foarte interesant, se adună persoane diferite vârste, dar majoritatea sunt pensionari. Fiecare cu ocupaţia lui, brodăm, croşetăm, recităm, cântăm, dansăm", a spus Lucia Tomuz, pensionară.



Şi Polina Şîlnic are aceeaşi dragoste faţă de croşetat. Femeia este fostă asistentă medicală şi are o dragoste aparte pentru a crea lucrări confecţionate manual.



"Biblioteca asta este un refugiu, noi aici ne stângem ca într-o familie. Pentru mine e o bucurie mare şi aştept cu nerăbdare joia să ne strângem. Noi facem concurs pentru sarmale, concurs pentru plăcinte", a comunicat Polina Şîlnic, pensionară.



Nu e săptămână în care femeile, dar şi un bărbat să nu se adune măcar o data la șezătoare.

Iată ce au mai spus acestea despre întâlnirile din bibliotecă:



"Îmi place și o să mai vin, puțin am împletit astăzi, am mai adus ață de acasă. Mai comunicăm, mai arătam ce podoabe am făcut, mai învățăm ceva".



"Aici vin și le mai ajut. Depăn ață aici, mai spun niște amintiri din înainte, mai spun poezii".



"Aici facem ciupici, împletim rochițe din astea".



Programul “Împreună cu bunicii” a fost lansat de Primărie în luna noiembrie, anul trecut.

Până acum, aproape 1400 de persoane în etate au participat la diferite activități.

Biblioteca “Ovidius”, este una dintre cele 15 filiale unde se desfășoară proiectul social “Împreună cu bunicii”.