Şezătoare ca pe vremuri la Saharna Nouă. Sătenii au reînviat tradiţiile de Sfântul Andrei

Tradiţiile moştenite din străbuni au reînviat în comuna Saharna Nouă, raionul Rezina. În ajun de Sfântul Andrei, localnicii au organizat la muzeul din sat o şezătoare ca pe vremuri.



Îmbrăcaţi în straie tradiţionale, locuitorii comunei Saharna Nouă au cântat melodii populare, au dansat şi au depănat amintiri. Bătrânii şi-au adus aminte de obiceiurile moştenite de la părinţi.



"Am deprins de la bunica torsul. Îmi fac ciorapi de iarnă pentru mine, am şi ţesut singură, am făcut lână pentru covor, ţoale am acasă toarse de mine. Copii aceştia tineri cred că or lua un exemplu de la noi, este foarte plăcut", a spus Liuba Şveţ, locuitoarea comunei Saharna Nouă.



"Îmi aduc aminte cum la părinţi, la bunei se grămădeau, aveau de dejghiocat porumb, aveau de tors, aveau de scărmănat lână. De sfântul Andrei se lăuda fiecare ce roadă a strâns", a spus Galina Davidenco, locuitoarea comunei Saharna Nouă.



Nelipsite au fost şi vrăjitoriile pe care obişnuiau să le facă fetele bune de măritat şi flăcăii în ajun de Sfântul Andrei.



"Am făcut cu lumânări, aprindeam lumânările şi ne mai ascundeam pe sub pat", a spus o femeie.



- Veneau şi furau porţile băieţii de la fete, dimineaţa se sculau şi căutau porţile la vecini.

- Aţi păţit-o?

- Am păţit-o.



"I-a să vedem. La Mihai este nuca foarte bună şi el se va însura, dar la Oleg, tu Oleg mai ai de mâncat mămăligă"



La şezătoare, fetele au învăţat cum se împletesc colacii.



- Ai mai împletit aluat?

- Nu, prima dată.

- Şi cum e?

- Emoţii pozitive. Prima dată încerc, cred că îmi va reuşi.



Autorităţile locale spun că şezătorile sunt un bun prilej pentru pentru a educa generaţia tânără.



"Ne-am propus să organizăm această şezătoare pentru a promova obiceiurile şi tradiţiile noastre frumoase moldoveneşti. Noi ne străduim să le promovăm, deoarece, copii de astăzi nu ştiu ce este aceea stative, nu ştiu multe lucruri vechi", a spus Maria Macrii, primarul comunei Saharna Nouă.