Șezătoare ca pe timpuri la Strășeni. În incinta Casei de Cultură din oraș meșterițele au cusut ii

Tradiţiile vechi au prins viaţă în incinta Casei de Cultură din oraşul Străşeni. Membrii Asociaţiei Obşteşti "Mândria Basarabiei" au organizat o şezătoare la fel ca pe vremuri, cu melodii folclorice, obiceiuri din străbuni şi bucate tradiţionale.



Larisa Baranovschi a descoperit dragostea pentru cusut ii de mai bine de trei ani. Chiar dacă procesul este unul migălos, femeia se poate mândri cu o serie de cămăşi tematice.



"Aceasta este prima mea ie către centenarul unirii, am finisato. A doua este această ie, ie Bucovina, îmi place foarte mult această zonă. Şi a treia cămaşă am intitulat-o eu cămaşă de pandemie, când s-a început pandemia, când s-au închis toate, că sunt profesoară la şcoală, când învăţam online.", a explicat Larisa Baranovschi, locuitoare a oraşului Străşeni.



Pentru hainele tradiţionale să arate impecabil, cei care le cos sunt ghidaţi de două meşteriţe. Acestea au grijă să le împărtăşească secretele unei ii autentice româneşti, dar şi tehnicile noi de croşetare.



"Scopul nostru, în primul rând a şezătoarei este de a învăţa corect a coase o cămaşă. Începem de la ce e mai simplu. Cruciuliţa începem a o mânui. Suntem o comunitate care vrem firul istoriei să îl ducem mai departe.", a spus Dina Voloc, meșter popular.



Meșterițele muncesc de la câteva luni până la un an la o singură ie.



" Foarte mult îmi place, aşa ştiţi e ca o terapie. Într-adevăr oricât nu ai fi de obosit, dacă ai început de acum să coşi, te linişteşti."



"Vrem să promovăm tradiţiile locale şi, la fel, încercăm să ne creem ii, cămăşi proprii. De ce? Fiindcă autenticul este uitat şi se promovează ate tradiţii."



Asociația Obștească "Mândria Basarabiei" a fost înfiinţată în anul 2017. Aici, oamenii de diferite vârste învață arta fabricării iei autentice.

Datorită asociaţiei, tradiţiile populare nu sunt doar păstrate şi transmise generaţiei tinere, dar şi arătate lumii întregi. Astfel, recent, hainele tradiţionale au fost expuse în cadrul unor expoziţii desfăşurate în Luxemburg şi Belgia.