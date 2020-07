Setien va rămâne la FC Barcelona. Bartomeu a anunțat că antrenorul nu va fi demis

"Este un antrenor care ne va ajuta să progresăm în ediția actuală a Ligii Campionilor. Avem speranțe mari. O să repet: meciul cu Napoli este un prim pas, foarte important, dar știm că Setien va pregăti echipa și în sezonul următor", a președintele FC Barcelona, Maria Bartomeu."Xavi este fostul nostru jucător și am o relație excelentă cu el, discutăm pe teme diferite, dar Quique Setien are contract cu Barça până în anul 2022", a spus președintele FC Barcelona, Maria Bartomeu.Președintele lui FC Barcelona spune că negocierile cu Internazionale Milano referitoare la transferul lui Lautaro Martinez sunt în impas, clubul catalan fiind preocupat mai mult de prelungirea contractelor lui Marc-André ter Stegen și Lionel Messi."Leo este un jucător care a declarat de multe ori că vrea să-și încheie cariera aici, la Barcelona, la clubul vieții sale. Nu am nici o îndoială că va semna un nou contract", a spus președintele FC Barcelona, Maria Bartomeu.Pe 8 august, FC Barcelona va juca cu Napoli în a doua manșă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor, iar meciul va fi transmis în direct de PRIME, de la ora 22:00. În tur, cele două formații au remizat, scor 1-1.