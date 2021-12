Sesiunile foto pentru sărbătorile de iarnă sunt în toi. Moldovenii închiriază studiouri cu decoruri tematice

Au mai rămas câteva săptămâni până la Crăciun şi Revelion, iar sesiunile foto pentru sărbătorile de iarnă sunt în toi. Şi dacă în trecut moldovenii se fotografiau acasă lângă brad şi în sânul familiei, acum mulţi apelează la serviciile profesioniştilor şi închiriază studiouri cu decoruri tematice.Alex are câteva luni şi este la prima sesiune foto din viaţă, iar pentru părinţii lui, aceste fotografii de Crăciun sunt de neprețuit."Alex, aşa, da! Bravo, bravo!""Pentru noi, asta este o tradiţie, în tot anul, înainte de Anul Nou, să facem şedinţe foto. Facem câte un album pentru noi, pentru familia noastră."Sesiunea foto durează aproximativ 30 de minute, timp în care fotograful face până la 200 de poze."Într-o şedinţa foto de Revelion trebuie să redai atmosfera magică, să unești familii, să arăţi cât de familiară este această sărbătoare, că cei mici îl aşteaptă pe Moş Crăciun, aşteaptă o minune."Administratoarea studioului spune că sezonul şedinţelor tematice începe din noiembrie, iar programările au loc până în ultimele zile ale anului."Toate zilele de sâmbătă şi duminică sunt extrapline. Cred că dacă am lucra 24 din 24, cred că lumea s-ar programa non stop."O sesiune foto cu tematică de Crăciun şi Revelion costă între 550 şi 2000 de lei.