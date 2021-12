Sesiunea de toamnă, încheiată în grabă. Deputaţii au uitat să de intonarea imnului de stat

Deputaţii au încheiat în grabă sesiunea de toamnă, iar unul dintre deputaţii Blocului Comuniştilor şi Socialiştilor a fost împotriva încheierii sesiunii."Cineva e împotrivă, dar oricum mergem în vacanţă. Cine vrea să muncească?", a întrebat Igor Grosu.Cu gândul la vacanţă, deputaţii au uitat până şi de momentul solemn al intonării imnului de stat."Sărbători fericite, stimaţi colegi. Fiţi sănătoşi. Da? Ce-i?- Imnul, imnul.- Imnul. Iar acum declar sesiunea închisă. Onorăm imnul de stat."Majoritatea parlamentară şi opoziţia au păreri diferite despre cum merg lucrurile în ţară."Am majorat pensiile semnificativ şi indemnizaţiile sociale. În multe cazuri cu circa 60 la sută. Am crescut subvenţiile în agricultură cu 50 la sută. Am bugetat sume record pentru infrastructură. Am scos ţara din bezna izolării internaţionale", a declarat deputatul PAS, Mihai Popşoi."În perioada realizării acestui program de vremuri bune, benzina, motorina, gazul lichefiat s-au scumpit cu câţiva lei. Gazul natural s-a scumpit cu 139%, iar energia termică s-a scumpit cu peste 60 %. Cu circa 30 la sută s-au scumpit cărbunii şi tot cu atâta s-au scumpit şi lemnele pentru foc", a spus deputatul BCS, Corneliu Furculiţă."Anul care vine va fi un an al reformelor. În acest an vom pune fundamentul unei justiţii independente, care lipseşte cu desăvârşire în Republica Moldova", a spus Mihai Popşoi."Faptul că majoritatea parlamentară a refuzat să asculte opoziția, a dus și la primirea unui cartonaș din partea Comisiei de la Veneția la Legea privind procuratura. Este cel mai critic aviz din istoria Parlamentului moldovenesc din partea acestei instituții europene", a declarat Corneliu Furculiţă.Pentru anul viitor, atât opoziţia cât şi majoritatea parlamentară spun că vor să ţină cont de promisiunile electorale."Să fie un an în care reforma justiţiei să fie pe prim-plan, în care să-i aducem acasă pe cei rătăciţi. Să-i diferim justiţiei şi să întoarcem banii furaţi. Nu mă interesează culoarea politică a celor care fură. A furat, în faţa justiţiei şi să plătească pentru ce au făcut", a declarat preşedintele Parlamentului, Igor Grosu."Sper că noul an va fi unul mai constructiv, când majoritatea parlamentară va lua în calcul vocea opoziţiei. Pentru asta cetăţenii ne-au votat ca să le facem viaţa mai bună, nu doar a demnitarilor şi a verişorilor acestora. Sănătate vă dorim şi minte tuturor deputaţilor!", a spus Corneliu Furculiţă.Deputaţii vor reveni la muncă în februarie când va începe sesiunea de primăvară.