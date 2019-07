SESIUNE SUPLIMENTARĂ DE BAC. Prima probă s-a desfăşurat azi, ultima va fi în 22 iulie

Azi a început sesiunea suplimentară de Bacalaureat. Peste 3 mii 300 de absolvenţi sunt aşteptaţi în centrele de testare. Primii şi-au încercat norocul cei 170 de tineri care au studiat în altă limbă decât cea de stat şi care au picat proba de limba şi literatura română.



La Liceul Teoretic "Natalia Gheorghiu" din Capitală, au venit astăzi 40 de restanţieri.

"Am învăţat, două săptămâni am mers la lecţii şi sunt convins că o să trec acest examen."

"Mi-a fost lene, nu m-am pregătit, am crezut că voi trece şi aşa, dar nu am reuşit. Acum am învăţat compuneri pe de rost."



"M-am pregătit din greu. - Ce ai învăţat? - Am învăţat texte, am citit literatură în română."



Cu toate acestea, tinerii nu au putut răspunde la întrebări în limba română. Iar unii au recunoscut că nu au studiat niciodată literatura română.



"Mă cheamă Daniel. - Spune ceva despre tine, de unde eşti, cum ai învăţat? - Nu am înţeles."



"- A fost odată ca-n poveşti...continuă tu. - Nu! - Nu ştii? - Nu, eu nu am învăţat în genere literatura română!"



"Pot spune doar câteva cuvinte simple, nu pot vorbi în română."



Unii spun că limba şi literatura română nu e importantă pentru ei şi că testele sunt prea complicate.



"Eu consider că această limbă nu este atât de importantă precum limba mea maternă şi este pentru mine ca un curs opţional."



"Eu consider că nu este atât de important, deoarece ni se cer prea multe, iar baza de la liceu nu este atât de mare precum cer aici."



Alt tânăr încearcă de câţiva ani să susţină examenul la limba şi literatura română. E deja la facultate dar nu a învăţat încă limba de stat.



"Trec anul trei la facultate, dar susţin restanța a patra sau a cincea oară. Nu pot trece probele de limba română şi matematica, nu ştiu de ce."



Profesorii speră ca toţi absolvenţii să treacă probele din sesiunea suplimentară.



"Desigur noi le dorim succes, ca să treacă examenul de această dată şi să fie mulţumiţi. Au învăţat 12 ani, trebuie să treacă."



Următoarea probă va avea loc mâine, la limba de instruire. Sesiunea suplimentară se va încheia în data de 22 iulie, iar rezultatele vor fi afişate în 24 iulie.