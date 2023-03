Serviciile stomatologice, un lux pentru cetățeni. Unii moldoveni nu au vizitat niciodată un dentist

Moldovenii merg tot mai rar la dentist din cauza preţurilor foarte mari pentru serviciile stomatologice. Un studiu efectuat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii în comun cu ministerul Sănătăţii de la Chişinău a identificat că şapte din zece moldoveni nu au fost timp de un an la stomatolog, în timp ce un control de rutină este recomandat de specialişti să fie efectuat la fiecare jumătate de an.

Mai mult, conform studiului STEPS, aproape două procente din populaţia ţării nu a vizitat niciodată un dentist. În condiţiile actuale, unii moldoveni susţin că sunt nevoiţi fie să facă economii drastice pentru aşi repara dantura, fie să ia credite.



Datele studiului STEPS arată că unul din zece moldoveni are o dantură într-o stare extrem de proastă.

"Ultima dată la stomatolog am fost anul trecut. Un an de zile nu am fost, dar vreau să ajung. Nu am fost din lipsă de finanţe. Iată chiar ieri am telefonat şi am întrebat cât costă curăţarea şi mi s-a spus 400 de lei, dar mai am probleme. Ieşim din iarnă să nu mai plătim facturile şi sperăm că o să ajungem la stomatolog să ne facem frumoase."

"Trebuie să te gândeşti din timp ca să aduni oleacă să te duci la stomatolog. Mai am implanturi de pus, e foarte costisitor, e 500 de euro. Trebuie să mai lucrăm încă vreo patru ani pentru a pune implanturile pe care le am de pus."

"Pentru tot lucrul pe care îmi vor face va costa 3500 de dolari, îmi vor pune. E o lucrare foarte mare, care în practic toată gura, 10 dinţi din zirconiu."

Datele mai arată că aproape 10% din populaţie se simte jenată de aspectul dinţilor şi tot atâţia evită să zâmbească din această cauză. Grav este că 26 la sută din populaţie are mai puţin de 20 de dinţi în gură.

"Cum fără dinţi, înghiţi aşa mâncarea nerugumată bine, aşa şi diferite boli pot apărea la stomac."

Studiul STEPS a mai arătat că aproape 30 la sută dintre moldoveni s-au confruntat cu dureri dentare în ultimele 12 luni, iar urgenţele dentare sunt principala cauză de vizită a stomatologului.

Sănătatea orală a moldovenilor s-a înrăutăţit şi mai mult din cauza pandemiei, când cabinetele stomatologice au fost închise, spun medicii.



"Chiar se atestă un procent mai mare al pacienţilor care au neglijat vizita la stomatolog. Consecinţele sunt mult mai grave, iar în următorii ani ne putem confrunta cu mult mai mulţi pacienţi care nu au mai mulţi dinţi în gură. Chiar situaţia în ultimii ani s-a înrăutăţit", afirmă OLGA JANTUAN, medic stomatolog.



"S-a agravat în unele situaţii că erau procesele de până la pandemie şi după pandemie am avut foarte multe extracţii în timpul vizitelor. Fiind acea stare de urgenţă unii copii auavut de suferit că s-au înmulţit cariile şi în loc de două am avut cinci carii profunde", spune EUDOCHIA TRAISTA, dentist pentru copii.

O problemă rămâne si igiena orală. Doar 30% dintre moldoveni îşi periază dinţii de două ori pe zi. Medicii stomatologi susţin că din această cauză fiecare al doilea pacient are doi sau chiar mai mulţi dinţi cariaţi. Iar cariile netratate la timp pot genera grave probleme de sănătate precum boli de inimă, boli renale, infertilitate, demenţă, complicaţii ale sarcinei, spun medicii.

Conform catalogului unic de tarife aprobat în 2011 printr-o hotărâre de Guvern, tratarea cariei dentare în clinicele de stat costă de la 129 de lei pentru un dinte. Preţul creşte în funcţie de complexitatea lucrării.

Compania Naţională de Asigurări în Medicină acoperă doar cheltuielile tratamentelor de urgenţă, precum fracturi sau extracţii dentare, tratamentul copiilor de până la 12 ani, iar pentru restul populaţiei gratuite sunt doar consultațiile. Pentru anul 2021 CNAM a oferit asistenţa stomatologică în valoare de peste 92 de milioane de lei.