Serviciile secrete britanice: Următoarele ore sunt decisive pentru criza din Rusia

Analiza Ministerului Apărării de la Londra spune că în Rostov pe Don, Wagner a ocupat aproape sigur locații-cheie de securitate, inclusiv sediul de unde sunt conduse operațiunile militare ale Rusiei în Ucraina. Potrivit oficialilor britanici, alte unități Wagner se deplasează spre nord prin regiunea Vorenej, aproape sigur cu scopul de a ajunge la Moscova. Cu dovezi foarte limitate de lupte între Wagner și forțele de securitate rusești, unele forțe de securitate au rămas probabil pasive, acceptând Wagner.

