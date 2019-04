Serviciile de streaming generează aproape jumătate din încasările din industria muzicală globală, potrivit unui raport făcut public de International Federation of the Phonographic Industry, informează Reuters.

În 2018, industria muzicală globală a raportat o creştere de 9,7% faţă de anul anterior, potrivit Global Music Report 2019.

În acelaşi raport se arată că este al patrulea an consecutiv în care industria muzicală globală raportează o creştere.

Încasările din serviciile de streaming au crescut cu 34% şi echivalează în prezent cu 47% din totalul mondial. Totodată, numărul abonamentelor plătite la serviciile de streaming a crescut cu 32,9%.

La sfârşitul anului 2018, serviciile de streaming cu plată raportau 255 de milioane de utilizatori.

Însă încasările din vânzările de muzică în format clasic au scăzut cu 10,1%, iar cele din descărcări online, cu 21,2%.

Cântăreţul canadian Drake este cel mai bine vândut artist al anului 2018. Topul de anul acesta a fost completat de BTS, pe locul al doilea, Ed Sheeran, Post Malone, Eminem, Queen, Imagine Dragons, Ariana Grande, Lady Gaga, Bruno Mars. Topul include vânzările de albume în formate fizic şi digital, vânzările de single-uri şi audiţiile în streaming.

În ceea ce priveşte regiunile, America Latină a înregistrat cea mai mare creştere, pentru al patrulea an consecutiv, cu Brazilia şi Mexic impunându-se ca lideri.

Pe locul al doilea s-a situat Asia şi Australasia, cu o creştere puternică înregistrată în Coreea de Sud.

The International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) este o organizaţie care reprezintă interesele artiştilor din întreaga industrie muzicală internaţională.