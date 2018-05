Servicii medicale mai accesibile! La Vulcănești a fost inaugurat un nou punct de urgență

În curând, locuitorii orașului Vulcănești vor beneficia de servicii medicale de calitate. Astăzi a fost inaugurată noua substație de urgență din localitate. Pentru lucrările de renovare au fost cheltuiți un milion patru sute de mii de lei, bani ce au fost oferiți de Compania Naţională de Asigurări în Medicină.

Noul punct de urgență este dotat cu cele mai bune condiții pentru toți lucrătorii medicali.



"Aici avem o cantină, care este dotată cu toate cele necesare, ca lucrătorul să vină și să poată lua masa după o zi de lucru", a spus Vitalie Dragoi, vicedirector a Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă din Vulcănești.



Directorul substației de urgență susține că din cauza multor solicitări a fost nevoie de încă o echipă de medici, pentru a reuși la toate chemările.



"De la întâi iulie va activa încă o echipă din 13 oameni, care va acorda asistență medicală de urgență. Mai mult personal, mai multă calitate", a spus Alexandru Meteoglo, director substația de urgență Vulcănești.



Medicii spun că sunt încântați de noile condiții de lucru. Svetlana Angheli este felcer, iar din întâi iulie va face parte din noua echipă.



"A fost un concurs. Eu am trecut de aceată etapă și am ajuns în noua echipă. Sunt bucuroasă că am ocazia să lucrez aici, cred că din întâi iulie voi ocupa funcția de felcer, a spus Svetlana Anghel, felcer.



Felcerii care activează la substația de urgență deja de zeci de ani spun că noul echipament le va fi de mare folos.



"Am lucrat pe timpuri grele, când ambulanțele erau vechi și nu ajungeau medicamente. Acum nouă ni s-au oferit condiții foarte bune de lucru și acum putem lucra mult mai bine", a spus Kalina Onofrei, felcer.



În scurt timp la substație va apărea și o nouă ambulanță, care va interveni mult mai rapid la chemările pacienților. Ambulanța a costat 700 de mii de lei și va fi adusă peste două săptămâni.



"Aceste mașini deja și-au trăit viața, acum avem nevoie de mașini noi, ca să ajungem mai rapid la chemare", a spus Oleg Ghermec, șofer.



La eveniment au fost prezenți deputații Partidului Democrat din Moldova Corneliu Dudnic și Boris Golovin. Aceștia susțin că schimbările vor urma și în alte regiuni ale țării.



"Deci săptămâna viitoare este deschiderea la Tvardița, iarăși un punct nou reparat. Apoi la Stoicani, Soroca și Brănești, Orhei", a spus Boris Golovin, depudat PDM.



"Una din cele mai importante și primordiale scopuri pentru stat este să-i asigure pe cetățeni cu servicii medicale de urgență de cea mai înaltă calitate. Statul alocă pentru asta surse financiare considerabile", a spus Corneliu Dudnic, deputat PDM.



Începând cu luna iulie, la substația de urgență din Vulcănești vor activa circa 30 angajați. Medicii din localitate deservesc aproximativ 15 mii de oameni.