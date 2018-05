Servicii medicale de calitate pentru locuitorii din Vulcănești. Punctul de Urgenţă din localitate, RENOVAT

Punctul de Urgenţă din localitate a fost renovat.bani oferiți de Centrul de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească.Instituţia este dotată cu cele mai bune condiții pentru lucrătorii medicali."Avem o cantină, care este dotată cu toate cele necesare, ca lucrătorul să vină și să poată lua masa după o zi de lucru", a menţionat Vitali Dragoi, vicedirectorul Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă din Vulcănești."Am lucrat pe timpurile când ambulanțele erau vechi și nu ajungeau medicamente. Acum ni s-au oferit condiții foarte bune de lucru și putem activa mai bine", a precizat Calina Onofrei, felcer.În total, vor fi 30 de specialişti."De la 1 iulie va activa încă o echipă din 13 oameni, care va acorda asistență medicală de urgență. Mai mult personal, mai multă calitate", a declarat Alexandru Meteoglo, director substația de urgență Vulcănești.A fost un concurs. Eu am trecut de această etapă și am ajuns în noua echipă. Sunt bucuroasă că am ocazia să lucrez aici"."Aceste ambulanţe sunt foarte vechi. Acum avem nevoie de mașini noi ca să ajungem mai rapid la bolnavi", a menţionat Oleg Ghermec, șofer."Săptămâna viitoare este deschiderea la Tvardița, iarăși un punct nou reparat. Apoi la Stoicani, Soroca și Brănești, Orhei", a precizat Boris Golovin, deputat PDM "Una din priorităţile statului este să-i asigure pe cetățeni cu servicii medicale de calitate", a conchis Corneliu Dudnic, deputat PDM