Servicii medicale de calitate pentru locuitorii din Ţigăneşti. Centrul Medicilor de Familie din localitate, RENOVAT

Oamenii din Ţigăneşti, raionul Străşeni, vor avea parte de servicii medicale de calitate. În localitate a fost reparat capital Centrul Medicilor de Familie.



Clădirea este dotată cu bloc sanitar, bucătărie şi dispune de şapte săli pentru consultaţii şi îngrijiri medicale. În instituţie va funcţiona şi un cabinet ginecologic. Până a trece în casă nouă, medicii din localitate se înghesuiau într-o clădire avariată.



"Cădea tencuiala, da erau fisuri şi pe pereţi, aşa destul de pronunţate. Noi le cîrchem, da oricum ele apăreau. Acum activăm într-un bloc nou, situaţia este foarte bună", a spus Ecaterina Lipovan, asistentă medicală.



Angajaţii centrului vor deservi peste o mie de pacienţi.



"Foarte bine aici. Era bine şi în vale, da în vale era complicat de tot. Da aici, fiecare cabinet, are a lui boală".



Proiectul privind reparaţia centrului medical au costat în jur de 800 de mii de lei. Jumătate din suma investită a fost alocată de Consiliul Raional Străşeni, iar restul banilor au venit din partea unei fundaţiii olandeze.



"Problema medicilor de familie era o problemă prioritată pentru localitatea nostră. Ne bucură mult faptul că am reuşit să convingem donatorii din Olanda să realizăm acest proiect cu bine", a spus Valentina Ţaca, primarul satului Ţigăneşti.



"Am adus și am cumpărat toate materialele. Primăria a angajat lucrătorii. Sunt satisfăcut de rezultat. Este o clădire frumoasă", a manționat Roel Boer, reprezentantul Fundaţiei "SMHO" din Olanda.



Lucrările de renovare a centrului medical din Ţigăneşti au durat aproximativ un an.