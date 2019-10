Serialul "The Witcher", produs de Netflix pe baza popularelor romane scrise de Andrzej Sapkowsi, va fi lansat pe 20 decembrie

Serialul "The Witcher", cu actorul Henry Cavill în rolul principal şi produs de Netflix pe baza popularelor romane scrise de Andrzej Sapkowsi, va fi lansat pe 20 decembrie, potrivit unui nou trailer difuzat joi de platforma de streaming americană, informează agerpres.ro.



În acest serial fantasy cu opt episoade, actorul britanic Henry Cavill interpretează rolul lui Geralt of Rivia, un vânător de monştri. Celelalte personaje centrale ale producţiei TV sunt tânăra prinţesa Ciri, interpretată de Freya Allan, şi vrăjitoarea Yennefer, jucată de Anya Chalotra.

Aventurile lui Geralt of Rivia, un vrăjitor cu puteri supranaturale care vânează şi ucide monştri şi morţi-vii, au stat la baza unei serii de cărţi scrise de Andrzej Sapkowski în anii 1990 şi care au cucerit milioane de fani din lumea întreagă.



Cărţile din seria "The Witcher" au stat apoi la baza unei trilogii de jocuri video de mare succes şi premiate de industria de profil.



Serialul "The Witcher" se inspiră din seria literară omonimă publicată de scriitorul Andrzej Sapkowski, şi nu din extrem de populara franciză de jocuri video care a avut la rândul ei la bază aceleaşi volume.



Lauren Schmidt Hissrich, care coordonează proiectul TV şi a devenit cunoscută din seriale precum "The Umbrella Academy" şi "The Defenders", a dezvăluit în luna iulie pentru Entertainment Weekly că noul serial nu va reflecta universul prezentat în acele jocuri video.



Seria literară "The Witcher" a inspirat, nu doar o franciză de jocuri video şi un nou serial TV, ci şi o gamă amplă de jocuri de societate şi jocuri de cărţi de tranzacţionare.