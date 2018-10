SERIAL MARCA IGOR COBILEANSKI. Pelicula Hackerville va fi lansată în 4 noiembrie

Vestitul regizor moldovean Igor Cobileanski se întoarce pe piața internațională cu un serial de excepție.

Pelicula ”Hackerville”, produsă de HBO, care are șase episoade, va fi lansată în data de 4 noiembrie în limbile română și germană.



Serialul este un thriller de investigație, plin de acțiune și suspans, care povestește istoria unui oraș din România împânzit de hackeri. Prototipul lui îl reprezintă Râmnicu-Vâlcea, un oraș care a atras atenția presei internaționale după ce a devenit un centru al criminalității cibernetice.

Filmările au avut loc în Timișoara. Filmele și serialele produse de canalul HBO sunt printre cele mai apreciate în lume.

Printre ele se numără ”Game of Thrones”, ”Sex and the City” sau ”The Wire”.