Sergiu Voloc ar fi fost reținut de carabinieri, pentru că ar fi avut droguri la el. REACȚIA actorului: „Sunt curat și nevinovat” (VIDEO)

Actorul Sergiu Voloc a fost reținut astăzi de carabinieri pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din Capitală. Acesta se comporta suspect, întrucât ar fi avut droguri la el.



Potrivit poliției, în momentul în care a fost stopat pentru verificări, bănuitul ar fi aruncat jos un pachețel în care s-a dovedit că conținea o substanță asemănătoare drogurilor. Pachețelul a fost ridicat pentru expertizare, iar bărbatul a fost condus la Inspectoratul de Poliție i pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

În seara zilei, Sergiu Voloc a venit cu o reacție în legătură cu acest incident. Actorul apare într-o înregistrare video pe Facebook, unde neagă informațiile care au ajuns în spațiul public și se declară nevinovat.

„Ca să nu se lase loc de interpretări și cum acționează de obicei serviciile noastre [...] Noi am mai avut de-afacere cu erori de acestea, când dădusem cu pumnii la CSJ și presa deja ieșise cu decizia pentru populație, până la decizii judecătorești și alte investigații. Pot săvă spun că acest spectacol de azi este regizat [...] Eu îmi trăiesc viața, dar, din păcate, nu mi-o pot trăi normal. Am făcut multe lucruri utile pentru țara asta și niciodată nu am făcut vre-un rău nimănui. [...] Nu știu al cui a fost scopul și care este motivul de a mă defaima. Eu duc o viață normală, sunt un șomer de rând din țara asta [...]. În fine, eu sunt curat și nevinovat, iar fotografiile pe care lea-ți văzut azi pe internet, nu-mi aparțin mie.”, a declarat Sergiu Voloc.