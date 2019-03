Sergiu Sîrbu rămâne internat în Secţia neurochirurgie. Ce spun medicii de la Spitalul de Urgenţă

Deputatul democrat Sergiu Sîrbu a făcut primele declaraţii după ce, ieri, unul dintre fruntașii organizaţiei extremiste "Antifa", recidivistul Pavel Grigorciuc, l-a atacat pe parlamentar şi a fost nevoie de spitalizarea acestuia. Democratul a povestit că Grigorciuc l-a lovit cu putere în partea dreaptă a capului şi nu a fost vorba despre o simplă lovitură cu palma, aşa cum se scuză Grigorciuc.



Sergiu Sîrbu susţine că, în timp ce se îndrepta spre o cafenea din grădina publică "Ştefan cel Mare" din Chişinău, s-a întâlnit cu Eduard Rudenco, avocatul raiderului numărul 1 în CSI, Veaceslav Platon, şi cu susținătorul blocului "ACUM", Pavel Grigorciuc. Ultimul părea agitat, după ce a participat la protestul organizat de PAS-PPDA în fața Parlamentului.



"Când m-a observat a început a striga, a insulta, a înjura. I-am propus să intrăm în cafenea să avem o discuţie civilizată. Nu am apucat bine să deschid uşa localului că am fost agresiv tras de către Grigorciuc afară şi peste jumătate de secundă am simţit o lovitură puternică în partea dreaptă a capului. Nu am înţeles cu ce m-a lovit, dar a fost o lovitură foarte puternică", a menţionat Sergiu Sîrbu.



Medicii de la Spitalul de Urgenţă au stabilit că deputatul s-a ales cu o comoţie cerebrală. La o zi de la atac, Sergiu Sîrbu spune că se simte mai bine.

Poliţia a inițiat pe acest caz o cauză penală şi dacă va fi găsit vinovat, Pavel Grigorciuc riscă până la cinci ani de închisoare.



"Atâta timp cât stau culcat sigur că mă simt mai bine. Când mă scol am puţine ameţeli, dar sper să fie bine. Medicii spun că urmează să mai fiu internat câteva zile, deoarece este comoţie cerebrală", a explicat deputatul democrat.



"Pacientul rămâne internat în secţia neurochirurgie. Traumatismul suferit de acesta nu prezintă un pericol pentru viaţă. Rămâne internat pentru continuarea tratamentului conform diagnosticului stabilit", a declarat Cristina Gori, purtător de cuvânt, Spitalul de Urgenţă.



Într-un comunicat de presă, Partidul Democrat și-a exprimat indignarea față de agresarea deputatului Sîrbu.

Mai mult, PDM a solicitat blocului "ACUM" să denunțe public comportamentul violent al partenerului lor politic - recidivistul Pavel Grigorciuc, și să înceteze să implice astfel de persoane în activitatea lor politică.



În ciuda apelui democraţilor, agresiunea fizică este încurajată de unii deputaţi ai blocului "ACUM". Printre ei este şi Maria Ciobanu. Ea a scris pe Facebook că Sergiu Sîrbu "o căuta demult cu lumânarea".

Nu este pentru prima dată când Maria Ciobanu susţine bătaia. Anterior, fostul deputat liberal-democrat a scris pe aceeaşi reţea de socializare că l-ar trăsni în moalele capului pe jurnalistul Victor Nichituş, pentru că nu i-au plăcut opiniile acestuia. Atunci, mai multe organizaţii de media au condamnat insultele şi discursul de ură al Mariei Ciobanu, care nu are nimic în comun cu libertatea de exprimare.

Tot atunci, ONG-urile au îndemnat-o pe Ciobanu să manifeste un comportament decent și corect în relațiile cu presa.